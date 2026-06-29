Finanzen

Ausgaben für Verteidigung: Höchster Anstieg staatlicher Investitionen seit 2000

Die staatlichen Investitionen in Deutschland steigen 2025 so stark wie seit 25 Jahren nicht. Vor allem in einem Bereich fließt mehr Geld. Trotzdem gibt es im EU-Vergleich Nachholbedarf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
29.06.2026 14:41
Aktualisiert: 30.06.2026 14:33
Lesezeit: 2 min
Ausgaben für Verteidigung: Höchster Anstieg staatlicher Investitionen seit 2000
Grund für den deutlichen Anstieg 2025 war die starke Zunahme staatlicher Ausrüstungsinvestitionen für die Bundeswehr, die fast um die Hälfte wuchsen. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum deutsche Staatsinvestitionen so kräftig wachsen.
  • Wo Deutschland bei den Staatsinvestitionen im EU-Schnitt liegt. 
  • Warum der deutsche Staat wichtigster Auftraggeber ist. 

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