Finanzen

Der Juli wird an der Börse heiß werden

In der vergangenen Woche kam es zu einer Korrektur, wie sie entsteht, wenn überhöhte Bewertungen, eine restriktive Fed und schlechte Nachrichten zum falschen Zeitpunkt aufeinandertreffen.
Autor
Matjaž Lorenčič
01.07.2026 13:08
Lesezeit: 8 min
Der Juli wird an der Börse heiß werden
Die jüngste Korrektur an den Märkten könnte nur der Anfang gewesen sein. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Wie die restriktive Haltung der Fed die Märkte im Juli unter Druck setzt.
  • Warum die anstehende Berichtssaison der Tech-Giganten über die nächste Marktentwicklung entscheidet.
  • Weshalb Bitcoin und Gold im aktuellen Marktumfeld deutliche Verluste verzeichnen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Matjaž Lorenčič

***

Matjaž Lorenčič ist Autor bei Finance.si und schreibt vor allem über Finanzmärkte, Börsen, Aktien und Unternehmensentwicklungen. Seine Beiträge behandeln unter anderem europäische und asiatische Märkte, Dividenden, IPOs, Technologiewerte sowie wirtschaftliche Trends in Europa und darüber hinaus.

Der Juli wird an der Börse heiß werden
DWN
Finanzen
Finanzen Der Juli wird an der Börse heiß werden
01.07.2026

In der vergangenen Woche kam es zu einer Korrektur, wie sie entsteht, wenn überhöhte Bewertungen, eine restriktive Fed und schlechte...

Anlagestrategie: Warum Ihr Geld auf dem Konto langsam verschwindet
DWN
Finanzen
Finanzen Anlagestrategie: Warum Ihr Geld auf dem Konto langsam verschwindet
01.07.2026

Geld auf dem Konto vermittelt Sicherheit, kostet aber langfristig Vermögen. Eine Investorin zeigt, warum genau dieses Denken der größte...

Klimaanlage einbauen: Was Sie vor dem Kauf wissen müssen
DWN
Immobilien
Immobilien Klimaanlage einbauen: Was Sie vor dem Kauf wissen müssen
01.07.2026

Die Sommer werden heißer – und die Nachfrage nach Klimaanlagen steigt. Doch der Einbau ist komplizierter, als viele denken. Wer nicht in...

Mehr Rechte für Mieter: So reformiert das Kabinett das Mietrecht
DWN
Immobilien
Immobilien Mehr Rechte für Mieter: So reformiert das Kabinett das Mietrecht
01.07.2026

Mietpreisbremse, Möblierung, Kündigung: Im April 2026 wurde ein Entwurf zur Änderung des Mietrechts im Bundeskabinett angenommen. Was...

Rente statt Pension? Beamtenpensionen gehören auf dem Prüfstand
DWN
Politik
Politik Rente statt Pension? Beamtenpensionen gehören auf dem Prüfstand
01.07.2026

Die Beamtenpensionen sind ein riesiger Kostenfaktor für Bund und Ländern. Trotzdem hat sich die Zahl der Pensionsempfänger in den...

Saab landet historischen U-Boot-Deal mit Polen
DWN
Unternehmen
Unternehmen Saab landet historischen U-Boot-Deal mit Polen
01.07.2026

Polen kauft drei U-Boote von Saab und zahlt deutlich mehr als zunächst erwartet. Der Auftrag umfasst nicht nur die Boote selbst, sondern...

Koalitionstreffen zum Reformpaket: Welche geplanten Änderungen auf Widerstand stoßen
DWN
Politik
Politik Koalitionstreffen zum Reformpaket: Welche geplanten Änderungen auf Widerstand stoßen
01.07.2026

Am Mittwoch trifft sich der Koalitionsausschuss zu einer voraussichtlich wegweisenden Sitzung. Ein ganzes Paket an Reformen soll vor Beginn...

Kospi zeigt die gefährliche Seite der KI-Euphorie
DWN
Finanzen
Finanzen Kospi zeigt die gefährliche Seite der KI-Euphorie
01.07.2026

Südkoreas Börse feiert den KI-Boom, doch hinter der Rekordrally wächst ein gefährliches Muster. Privatanleger kaufen Chipwerte auf...