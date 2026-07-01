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US-Börsenbericht: Wall Street gibt in letzter Minute nach, trotz Warshs Inflationsoptimismus

Überraschende Kehrtwende kurz vor Handelsschluss: Erfahren Sie, welche Faktoren die US-Märkte am Abend bewegten.
Autor
Bonnier Investor
01.07.2026 22:14
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Wall Street gibt in letzter Minute nach, trotz Warshs Inflationsoptimismus
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Hoffnungssignale bei der Inflation und starke Industriedaten

Die Aktien an der Wall Street gaben in den letzten Handelsstunden am Mittwoch nach, trotz positiver Industriedaten und optimistischer Äußerungen zur Inflation durch den neuen Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve, Kevin Warsh.

Auf einer Veranstaltung der Europäischen Zentralbank in Portugal sagte Warsh: „Die Inflationserwartungen sind in den ersten vier Wochen dieses Zeitraums gesunken, die Inflationsrisiken haben abgenommen.“

Er bekräftigte zudem eine Botschaft aus seiner ersten Pressekonferenz als Vorsitzender, wonach die Zentralbank für Preisstabilität sorgen werde.

Unterdessen erreichten die Daten für das verarbeitende Gewerbe im Juni laut dem Institute for Supply Management fast ein Vierjahreshoch. Sie zeigten zudem, dass die Rohstoffpreise in einem deutlich langsameren Tempo stiegen.

Die wichtigsten US-Indizes im Minus

Der Nasdaq Composite fiel um 0,03 Prozent auf 52.305,24 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average um 0,66 Prozent auf 26.040,03 Punkte nachgab.

Der S&P 500 verlor derweil bis zum Handelsschluss 0,22 Prozent und schloss bei 7.483,23 Punkten.

Starke Kursbewegungen bei den Einzelwerten

Die Aktien von Meta verzeichneten einen starken Kursanstieg aufgrund der Nachricht, dass das Unternehmen ein Cloud-Infrastrukturgeschäft plant, über das Zugang zu KI-Rechenleistung und -Modellen verkauft werden soll. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 8,8 Prozent.

Gleichzeitig stiegen die Papiere von General Mills um 8,5 Prozent, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn über den Analystenerwartungen gemeldet hatte.

Micron hingegen brach um mehr als 10,5 Prozent ein, nachdem ein Liefervertrag mit General Motors vereinbart worden war. Dies fiel zudem mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zusammen, dass Micron 250 Millionen Dollar in „Trump Accounts“, das neue Sparinstrument des Präsidenten, investiert habe.

Nike sprang um 4,9 Prozent nach oben, obwohl das Unternehmen einen Einbruch der Quartalsumsätze meldete, darunter zweistellige Rückgänge bei Sportbekleidung und im Einzelhandelsumsatz, wie Finanzchef Matthew Friend anmerkte.

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