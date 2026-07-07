Politik

Präsidentschaftswahl Frankreich 2027: Europas Albtraum steht vor der Tür

Frankreich steht vor einer Entscheidung, die weit über Paris hinausreicht. Wird Marine Le Pen endgültig aus dem Rennen gedrängt, könnte ihr politischer Ziehsohn Jordan Bardella die Rechte in die Präsidentschaftswahl Frankreich 2027 führen. Für Brüssel und Berlin geht es dann nicht nur um einen Machtwechsel, sondern um die Frage, ob Europas zweitgrößte Volkswirtschaft künftig blockiert, bremst oder die EU von innen verändert.
Autor
avtor
Leonora Marienlund Klint
07.07.2026 08:31
Lesezeit: 11 min
Präsidentschaftswahl Frankreich 2027: Europas Albtraum steht vor der Tür
Le Pen droht das Aus, Bardella steht bereit. Frankreichs Wahl 2027 könnte Brüssel, Berlin und die Ukraine-Politik Europas massiv unter Druck setzen. (Foto: dpa/AP | Jean-Francois Badias) Foto: Jean-Francois Badias

Im Folgenden:

  • Warum Frankreichs Rechtsruck auch Deutschland direkt treffen könnte.
  • Wie Bardella Europas Machtgefüge verändern würde.
  • Welche Rolle Le Pens Urteil für die Wahl 2027 spielt.

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Leonora Marienlund Klint

***

Leonora Marienlund Klint ist EU-Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Sie berichtet über europäische Politik, wirtschaftspolitische Entscheidungen in Brüssel und die strategische Rolle der EU im internationalen Umfeld.

 
 
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