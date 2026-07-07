Politik

Präsidentschaftswahl Frankreich 2027: Europas Albtraum steht vor der Tür

Frankreich steht vor einer Entscheidung, die weit über Paris hinausreicht. Wird Marine Le Pen endgültig aus dem Rennen gedrängt, könnte ihr politischer Ziehsohn Jordan Bardella die Rechte in die Präsidentschaftswahl Frankreich 2027 führen. Für Brüssel und Berlin geht es dann nicht nur um einen Machtwechsel, sondern um die Frage, ob Europas zweitgrößte Volkswirtschaft künftig blockiert, bremst oder die EU von innen verändert.