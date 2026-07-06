US-Börsenbericht: AMD-Aktien steigen kräftig, während Tech-Sektor Wall Street beflügelt

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Technologieaktien treiben die Indizes nach oben

US-Technologieaktien führten die Gewinne an einem starken Wochenauftakt an der Wall Street an, bei dem die wichtigsten Indizes höher schlossen. Zuvor gab es in der vergangenen Woche eine verkürzte Handelswoche aufgrund der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag.

Der Handelstag begann mit einer Premiere: US-Präsident Donald Trump läutete die Eröffnungsglocke der Nasdaq- und der New York Stock Exchange-Gruppe vom Oval Office im Weißen Haus aus. Dies geschah im Zuge der Vorstellung seiner steuerbegünstigten Sparkonten namens „Trump Accounts“ für Kinder unter 18 Jahren.

An der Wall Street führte der Nasdaq 100 am Montag die Gewinnerliste an und stieg um 1,3 Prozent auf 29.697,87 Punkte. Dahinter folgten der S&P 500, der um 7.537,43 Punkte zulegte, und der Dow Jones, der um 0,3 Prozent auf 53.055,91 Punkte stieg.

AMD und Tesla an der Spitze der Gewinner

Advanced Micro Devices (AMD) führte die Gewinner in New York an und schloss fast 6,4 Prozent im Plus, nachdem James Schneider, Analyst bei Goldman Sachs, sein Kursziel für die Aktie im frühen Handel angehoben hatte.

Dahinter folgte das von Elon Musk geführte Elektroautounternehmen Tesla mit einem Kurssprung von rund 6 Prozent sowie der Halbleiterhersteller Qualcomm, der um 5,5 Prozent zulegte.

Meta von Mark Zuckerberg schloss mehr als 3 Prozent im Plus, während die Google-Muttergesellschaft Alphabet, Apple und Nvidia Kursgewinne von 1,8 Prozent, 1,3 Prozent beziehungsweise 0,35 Prozent verzeichneten.

Der Softwaresektor legte am Montag um mehr als 1 Prozent zu, angeführt von Kursgewinnen bei Palantir, Crowdstrike und Coreweave, die um 2,2 Prozent, 3,1 Prozent beziehungsweise 5,9 Prozent höher schlossen.

Außerhalb des Tech-Sektors war die Banken- und Finanzbranche der größte Gewinner und legte bis zum Börsenschluss um 1,6 Prozent zu. Die Aktien von JPMorgan Chase, Goldman Sachs und American Express stiegen um 1,6 Prozent, 1,95 Prozent beziehungsweise 1,15 Prozent.

Trump-Effekt beflügelt Dell-Aktien

Die Aktien von Dell stiegen in der ersten Handelsstunde an der Wall Street um über 8 Prozent, bevor sie leicht nachgaben und mit einem Plus von 4,6 Prozent schlossen, nachdem US-Präsident Donald Trump die Computer des Tech-Riesen gelobt hatte.

Im Gespräch mit Reportern im Oval Office forderte Trump seine Unterstützer auf: „Geht raus und kauft einen Dell-Computer. Ich habe einen Sohn, der ihren Laptop liebt.“

Bereits im Mai hatte Trump einen ähnlichen Aufruf gestartet, woraufhin die Dell-Aktie um 12 Prozent nach oben geschnellt war.

Auf der anderen Seite führte Microsoft die Verliererliste an der Wall Street an und gab fast 1 Prozent nach, gefolgt von Netflix mit einem Minus von 2,15 Prozent und der United Healthcare Group, die fast 2 Prozent verlor.