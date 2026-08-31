Finanzen

Bitcoin vererben: Wenn das Testament nicht reicht

Die Blockchain kennt keinen Erbschein. Wer Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowerte vererben will, muss auch den Zugriff sichern. Sonst bleibt digitales Vermögen im Ernstfall rechtlich vorhanden – aber praktisch unerreichbar.
Autor
avtor
Anika Völger
31.08.2026 12:11
Lesezeit: 3 min
Bitcoin vererben: Wenn das Testament nicht reicht
Wer Krypto vererben will, muss auch den Zugriff sichern: Ein Testament reicht oft nicht. Erfahren Sie, wie Sie eine Notfallmappe richtig anlegen (Foto: iStock). Foto: Alexander Marc Duering

Im Folgenden:

  • Wie mit dem Tod eines Anlegers auch der Zugang zu seinem digitalen Vermögen verschwinden kann.
  • Welche Rolle Wallets, Seed Phrases und Kryptobörsen im Erbfall wirklich spielen.
  • Warum einfache Vorsorge verhindert, dass Erben am fehlenden Zugang scheitern.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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