Wirtschaft

Weizenpreis unter Druck: Ukraine trifft Russlands wirtschaftliche Lebensader

Russlands Schiffe brennen, wichtige Exportwege stehen still und der Weizenpreis schießt nach oben. Mit einer Serie von Drohnenangriffen hat die Ukraine den Krieg tief in die wirtschaftliche Infrastruktur des Gegners getragen. Nun drohen die Folgen auch Getreidehändler, Energieunternehmen und Verbraucher in Deutschland zu erreichen.