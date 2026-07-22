Panorama

Immer mehr Pkw: Nur drei Bundesländer bremsen den Boom

Deutschlands Straßen werden immer voller: Die Zahl der zugelassenen Autos erreicht einen neuen Höchststand. Während vielerorts die Fahrzeugdichte weiter steigt, entwickeln sich einige Regionen völlig anders. Was steckt hinter diesem überraschenden Unterschied zwischen Stadt und Land?