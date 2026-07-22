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Immer mehr Pkw: Nur drei Bundesländer bremsen den Boom

Deutschlands Straßen werden immer voller: Die Zahl der zugelassenen Autos erreicht einen neuen Höchststand. Während vielerorts die Fahrzeugdichte weiter steigt, entwickeln sich einige Regionen völlig anders. Was steckt hinter diesem überraschenden Unterschied zwischen Stadt und Land?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
22.07.2026 10:45
Lesezeit: 2 min
Immer mehr Pkw: Nur drei Bundesländer bremsen den Boom
Auf der Autobahn 1 bei Brinkum staut sich der Verkehr. (Foto: dpa) Foto: Christian Butt

Im Folgenden:

  • Warum steigt die Zahl der Autos weiter?
  • Welche Bundesländer haben die höchste Fahrzeugdichte?
  • Wo gibt es die wenigsten Autos?

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