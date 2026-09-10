Technologie

LLMjacking wird zur Kostenfalle für Unternehmen und zum Werkzeug für Hacker

Ein gestohlener API-Schlüssel kann ausreichen, damit Kriminelle auf Kosten eines Unternehmens teure KI-Modelle nutzen. LLMjacking entwickelt sich zugleich zu einem Geschäft und zu einem Werkzeug für neue Cyberangriffe, doch viele Firmen bemerken den Missbrauch erst auf der Rechnung.