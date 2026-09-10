Technologie

LLMjacking wird zur Kostenfalle für Unternehmen und zum Werkzeug für Hacker

Ein gestohlener API-Schlüssel kann ausreichen, damit Kriminelle auf Kosten eines Unternehmens teure KI-Modelle nutzen. LLMjacking entwickelt sich zugleich zu einem Geschäft und zu einem Werkzeug für neue Cyberangriffe, doch viele Firmen bemerken den Missbrauch erst auf der Rechnung.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
10.09.2026 12:10
Lesezeit: 9 min
LLMjacking wird zur Kostenfalle für Unternehmen und zum Werkzeug für Hacker
LLMjacking macht gestohlene API-Schlüssel zu einem Einfallstor für teure KI-Nutzung und automatisierte Angriffe. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum LLMjacking Unternehmen unerwartet Rechnungen über Zehntausende Euro bescheren kann.
  • Wie gestohlene API-Schlüssel zum Zahlungsmittel für Cyberkriminelle werden.
  • Welche Warnsignale auf einen unbemerkten Missbrauch von KI-Diensten hindeuten.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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