Wirtschaft

Amaroq-Aktie: Minenkonzern kauft Eisbrecher für Grönland

Die Amaroq-Aktie rückt durch einen ungewöhnlichen Schritt in den Mittelpunkt. Der Minenkonzern kauft den dänischen Eisbrecher Thorbjørn und will ihn für Grönlands Bergbau einsetzen. Das Management sieht den Investitionsboom in der Arktis bereits beginnen.
Autor
avtor
Louise With
21.08.2026 06:47
Lesezeit: 7 min
Amaroq-Aktie: Minenkonzern kauft Eisbrecher für Grönland
Gold, Grönland, Geopolitik bewegen die Amaroq-Aktie. (Bild: dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum ein Bergbaukonzern für seine Goldmine in Grönland einen eigenen Eisbrecher kauft.
  • Wie das Unternehmen mit einer neuen Servicegesellschaft vom arktischen Rohstoffboom profitieren will.
  • Welche Rolle westliches Kapital und geopolitische Interessen beim Rohstoffabbau in Grönland spielen.

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Louise With

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Louise With ist internationale Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Beide Medien gehören zum Bonnier-Konzern. Sie berichtet über internationale Wirtschafts- und Politikthemen mit Schwerpunkt auf Analyse, Einordnung und globalen Entwicklungen.

 
 
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