Finanzen

US-Aktienmarkt steht an einem KI-Scheideweg: Hier liegt das große Risiko

Die Aktienmärkte hängen immer stärker am KI-Boom. Besonders die Magnificent Seven und ihre Lieferketten haben die Kurse nach oben gezogen. Doch genau diese Abhängigkeit wird zum Risiko, falls die Investitionen in KI-Rechenzentren langsamer wachsen oder die Erwartungen enttäuscht werden.
Autor
avtor
David Bentow
20.08.2026 18:17
Lesezeit: 12 min
US-Aktienmarkt steht an einem KI-Scheideweg: Hier liegt das große Risiko
Die Magnificent Seven lassen darauf schließen, wie riskant der KI-Boom werden könnte. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die enorme Abhängigkeit vom KI-Boom für den gesamten Aktienmarkt zum Risiko wird.
  • Weshalb ein Rückgang der Tech-Investitionen globale Kursverluste von fast 30 Prozent auslösen könnte.
  • Welche Branchen abseits der großen Tech-Giganten jetzt vom KI-Boom profitieren.

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David Bentow

***

David Bentow schreibt für Børsen in Dänemark. Sein Gastbeitrag für die DWN bringt die Sicht eines Bonnier-Schwesterunternehmens auf europäische Banken, Finanzmärkte und wirtschaftliche Risiken ein.

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