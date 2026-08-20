Finanzen

US-Aktienmarkt steht an einem KI-Scheideweg: Hier liegt das große Risiko

Die Aktienmärkte hängen immer stärker am KI-Boom. Besonders die Magnificent Seven und ihre Lieferketten haben die Kurse nach oben gezogen. Doch genau diese Abhängigkeit wird zum Risiko, falls die Investitionen in KI-Rechenzentren langsamer wachsen oder die Erwartungen enttäuscht werden.