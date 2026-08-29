Politik

Arbeitslosenversicherung: Milliardenloch und immer mehr Arbeitslose: Kommen höhere Beiträge?

Im Juli gab es über drei Millionen Menschen, die arbeitslos gemeldet sind. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,4 Prozent. Tendenz weiter steigend. Die Folge: Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung gerät zunehmend in eine Schieflage. Warum Beschäftigte und Arbeitgeber bald draufzahlen könnten.