Politik

Arbeitslosenversicherung: Milliardenloch und immer mehr Arbeitslose: Kommen höhere Beiträge?

Im Juli gab es über drei Millionen Menschen, die arbeitslos gemeldet sind. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 6,4 Prozent. Tendenz weiter steigend. Die Folge: Die Finanzierung der Arbeitslosenversicherung gerät zunehmend in eine Schieflage. Warum Beschäftigte und Arbeitgeber bald draufzahlen könnten.
Autoren
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
29.08.2026 15:08
Lesezeit: 4 min
Arbeitslosenversicherung: Milliardenloch und immer mehr Arbeitslose: Kommen höhere Beiträge?
Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, hält wegen des Milliardendefizits ihrer Behörde eine Erhöhung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung für möglich. (Foto: dpa) Foto: Daniel Löb

Im Folgenden:

  • Massenarbeitslosigkeit: Warum Beitragserhöhungen möglich sind. 
  • Wie die Arbeitslosenzahlen die Bundesagentur für Arbeit tiefer ins Minus treiben.
  • Weshalb eine weitere Erhöhung der Sozialabgaben die Wirtschaftskrise verschärft. 

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