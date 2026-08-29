Technologie

Neue KI-Offensive könnte Bäckereien Millionen sparen

Die Bäckereikette Bodenhoff will mit einem neuen KI-Werkzeug Abfall reduzieren und Mehrverkäufe sichern. Es soll die Planung der Produktion für den nächsten Tag genauer machen. Einfache KI-Lösungen können für kleinere und mittlere Unternehmen großen Wert schaffen, meint eine KI-Expertin.
Autor
avtor
Martha Bech Diederichsen
29.08.2026 07:20
Lesezeit: 9 min
Neue KI-Offensive könnte Bäckereien Millionen sparen
Die Produktion von Brot und Kuchen fußt oft auf Bauchgefühl. In Zukunft wird KI die Produktion präziser machen müssen. (Bild: dpa) Foto: Mohssen Assanimoghaddam

Im Folgenden:

  • Wie eine Bäckereikette mithilfe von KI jährlich über 200.000 Euro einsparen will.
  • Warum einfache Open-Source-KI für kleine und mittlere Unternehmen große Potenziale bietet.
  • Weshalb ein neues Prognosemodell die Lebensmittelverschwendung in Bäckereien deutlich reduzieren soll.

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Martha Bech Diederichsen

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Martha Bech Diederichsen kommt aus dem Umfeld von Børsen und bringt für die DWN eine dänische Stimme in die europäische Wirtschaftsberichterstattung ein.

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