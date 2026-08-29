Technologie

Neue KI-Offensive könnte Bäckereien Millionen sparen

Die Bäckereikette Bodenhoff will mit einem neuen KI-Werkzeug Abfall reduzieren und Mehrverkäufe sichern. Es soll die Planung der Produktion für den nächsten Tag genauer machen. Einfache KI-Lösungen können für kleinere und mittlere Unternehmen großen Wert schaffen, meint eine KI-Expertin.