Finanzen

KI-Aktien: Investoren suchen jetzt Gewinner in China und kaufen diese Werte

Mit dem chinesischen Aktienmarkt sind mehrere Risiken verbunden. Doch zwei Schwergewichte unter den Investoren sehen in Chinas KI-Ambitionen so große Chancen, dass sie nicht anders können, als zu investieren.
Autor
avtor
Signe Duedahl Nørgaard
25.08.2026 13:21
Lesezeit: 9 min
KI-Aktien: Investoren suchen jetzt Gewinner in China und kaufen diese Werte
KI-Aktien: Investoren jagen jetzt Gewinner in China. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Großinvestoren trotz geopolitischer Risiken jetzt verstärkt auf chinesische KI-Aktien setzen.
  • Welche zwei chinesischen Tech-Riesen jetzt im Fokus globaler KI-Anleger stehen.
  • Weshalb der geopolitische Druck die Entstehung einer eigenständigen chinesischen KI-Industrie antreibt.

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Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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Signe Duedahl Nørgaard

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Signe Duedahl Nørgaard ist Redakteur bei dem dänischen Schwesterunternehmen der DWN aus dem Bonnier-Konzern, Borsen.

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