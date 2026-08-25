Bei VW wächst der Druck auf Blume

Bei Volkswagen wächst die Unruhe: Tausende Jobs und vier Werke stehen auf dem Spiel, doch die Belegschaft fühlt sich vom Vorstand im Unklaren gelassen. Jetzt muss Konzernchef Oliver Blume seinen Mitarbeitern Rede und Antwort stehen – und das Vertrauen zurückgewinnen.
Blick über den Mittellandkanal auf das Volkswagenwerk. Konzernchef Blume plant ein neues, tiefgreifendes Transformationspaket mit dem Abbau von bis zu 50.000 zusätzlichen Stellen und stellt vier Werken auf dem Prüfstand – zusätzlich zu den bereits laufenden Abbauprogrammen. (Bild: dpa)
Foto: Stefan Rampfel
Im Folgenden:
Wie Volkswagen auf Zölle, Konkurrenz und geopolitische Risiken reagieren will.
Welche Werke neben Wolfsburg nun besonders im Fokus stehen.
Was die Linke von der Bundesregierung jetzt fordert.
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