Bei VW wächst der Druck auf Blume

Blick über den Mittellandkanal auf das Volkswagenwerk. Konzernchef Blume plant ein neues, tiefgreifendes Transformationspaket mit dem Abbau von bis zu 50.000 zusätzlichen Stellen und stellt vier Werken auf dem Prüfstand – zusätzlich zu den bereits laufenden Abbauprogrammen. (Bild: dpa) Foto: Stefan Rampfel