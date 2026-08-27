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Milliarden-Zukauf im Aufwind: KI-Boom treibt Nvidia weiter zu Rekorden

Der weltweite Spitzenreiter unter den Börsenkonzernen verzeichnet dank des anhaltenden Hypes um Künstliche Intelligenz weiterhin sprudelnde Gewinne. Die starken Erträge schaffen zugleich den finanzielle Spielraum für eine Übernahme in Milliardenhöhe.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
27.08.2026 14:09
Lesezeit: 3 min
Milliarden-Zukauf im Aufwind: KI-Boom treibt Nvidia weiter zu Rekorden
NVIDIA-Chef Jensen Huang gibt ein Interview in der Großen Halle des Volkes. US-Präsident Trump wird auf seinem China-Besuch von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet (Foto: dpa). Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum Nvidia die KI-Plattform Hugging Face für 13 Milliarden Dollar übernehmen will.
  • Wie der Chipkonzern Nvidia seinen Börsenwert auf über fünf Billionen Dollar steigerte.
  • Weshalb die geplante Übernahme Sorgen um die Neutralität von Hugging Face weckt.

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