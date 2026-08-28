Finanzen

Börse aktuell: DAX-Kurs nimmt Allzeithoch ins Visier – Spannung vor Warsh-Rede

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigen sich vor einer mit Spannung erwarteten Rede zuversichtlich. Der DAX-Kurs nimmt sein Allzeithoch ins Visier, während Investoren nach Signalen für die künftige US-Geldpolitik suchen. Kann Kevin Warsh die Erwartungen erfüllen, ohne neue Unruhe auszulösen?