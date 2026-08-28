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VW-Stellenabbau: Volkswagen könnte 100.000 Stellen abbauen – Gewerkschaften schließen Streik nicht aus

Volkswagen könnte in den kommenden Jahren mehr als 100.000 Arbeitsplätze abbauen. Der Wegfall von rund 50.000 Stellen ist bereits vereinbart oder bis 2030 geplant. Da es sich um gut bezahlte Arbeitsplätze mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 5.700 Euro handelt, ist die Unruhe unter den Beschäftigten entsprechend groß.