Politik

Schwarzes Meer blockiert: Jetzt rückt Polen als Getreidekorridor auf

Angriffe auf Schiffe im Schwarzen Meer erhöhen die Nachfrage nach europäischen Agrargütern. In den Häfen herrscht deshalb Hochbetrieb. Bald könnte dort auch mehr Getreide aus der Ukraine ankommen. Polnische Unternehmen sind offen für Zusammenarbeit, aber nicht ohne Vorbehalte. Sie erwarten, dass auch die Ukrainer ihren Markt für sie öffnen.