Finanzen

Goldpreis aktuell unter Druck: Zinssorgen belasten das Edelmetall – was heißt das für die Goldpreis-Prognose?

Der Goldpreis ist schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Nach dem deutlichen Kursrückgang am vergangenen Freitag verliert das gelbe Edelmetall am Montag weiter an Wert. Ausschlaggebend sind vor allem die Erwartungen für steigende US-Zinsen, die aktuell höheren Anleiherenditen und ein festerer Dollar. Was bedeutet das für die Goldpreis-Prognose?