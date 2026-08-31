Technologie

Nachholbedarf beim Lkw-Ladenetz: VDA warnt vor Engpass beim Laden von E-Lkw

Viele E-Lastwagen sind noch nicht auf den deutschen Autobahnen unterwegs. Ob sich die leisen Laster durchsetzen, hängt auch von der Infrastruktur ab. Der VDA sieht erheblichen Nachholbedarf.