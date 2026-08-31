Zinserwartungen bewegen XRP-Kurs: XRP Ledger verliert beim Stablecoin RLUSD gegen Ethereum

XRP Ledger: XRP-Kurs zwischen Fed-Druck und RLUSD-Wachstum

Am Montag notiert der XRP-Kurs bei 1,36 US-Dollar und legt relativ kräftige 1,8 Prozent zu. Eine hawkishe Rede von Fed-Chef Warsh mit einem Inflationsziel von 2 Prozent ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September von 35 auf 57 Prozent steigen – und belastete neben Ripple am Montagmorgen zunächst auch die wichtigste Kryptwährung: Der Bitcoin-Kurs fiel zum Wochenauftakt unter 78.000 Dollar, auch Ethereum und BNB gaben nach.

Doch im frühen Handel legte der Bitcoin-Kurs dann doch noch zu und stieg um annähernd ein Prozent auf über 78.200 Dollar. Institutionelle Investoren stellen weiterhin Kapital zur Verfügung und stützen die digitalen Währungen zum Wochenauftakt.

XRP-Kurs verliert wichtige Unterstützung: Droht der nächste Rückschlag?

Die XRP-Kursentwicklung liegt im August rund 31 Prozent vorn, dem besten Monat seit Juli 2025. Zuvor stieg der Ripple-Kurs von 0,988 auf 1,698 Dollar oder um 71,8 Prozent, ehe eine Korrektur von etwa 20 Prozent folgte. Binnen 30 Tagen beträgt das Plus 26 Prozent. Analyst Ali Martinez nennt 1,35 bis 1,38 Dollar als Unterstützung. Er sieht 1,70 Dollar als Ripple-Kursziel. Widerstände liegen bei 1,60 und 1,68 sowie 1,86 Dollar; darüber wären dann sogar Ripple-Kurs um 2,19 Dollar möglich. Der XRP-Kurs von 1,34 Dollar unterschritt bereits die Unterstützung.

Eine weitere Analyse sah bei rund 1,38 Dollar Unterstützung bei 1,36 Dollar und Widerstand zwischen 1,40 und 1,42 Dollar. Ohne Rückeroberung drohe ein Rückgang auf 1,30 bis 1,27 Dollar. Die XRP-Kursentwicklung bleibt offen.

Ripple prägt 15 Millionen RLUSD – Großinvestor setzt auf steigenden XRP-Kurs

Im RLUSD Treasury wurden 15 Millionen RLUSD geprägt. XRP hatte binnen 24 Stunden 2,97 Prozent gewonnen; der Marktwert lag bei etwa 86,9 Milliarden Dollar, das Volumen bei rund 3 Milliarden Dollar. Im Umlauf waren 62,74 Milliarden Token bei 99,98 Milliarden Gesamt- und maximal 100 Milliarden Token. XRP-Käufe sind nicht belegt.

Ein gemeldeter XRP-Long über 48 Millionen Dollar mit 10-fachem Hebel setzt auf einen steigenden Ripple-Kurs. Identität und Motiv blieben unbekannt; eine Rally beweist die riskante Position nicht.

Spot-XRP-ETFs nahmen in der Woche bis 28. August 110,49 Millionen Dollar auf, so viel wie seit Dezember 2025 nicht mehr. Im August waren es 153,54 Millionen Dollar; die Nettoassets erreichten 1,66 Milliarden Dollar. Bitwise führte mit rund 600 Millionen Dollar vor Franklin Templetons XRPZ mit über 462 Millionen Dollar. Seit 3 Wochen gab es keine Nettoabflüsse.

Ethereum überholt XRP Ledger: RLUSD-Bestand wächst binnen 30 Tagen um 93 Prozent

RLUSD wächst vor allem auf Ethereum. Das Gesamtangebot beträgt rund 2,37 Milliarden Dollar: Ethereum hält 1,33 Milliarden oder 56,1 Prozent, der XRP Ledger 1,04 Milliarden oder 43,9 Prozent. Binnen 30 Tagen wuchs Ethereum um rund 93 Prozent. Geprägt wurden etwa 1,39 Milliarden Dollar, verbrannt rund 606,8 Millionen Dollar. Von 303,7 Millionen Dollar zusätzlicher Marktkapitalisierung entfielen 256,5 Millionen beziehungsweise etwa 84 Prozent auf Ethereum.

In Aave-Verträgen liegen rund 330 Millionen Dollar, in Ripples Deployer-Wallet 114 Millionen. Durchschnittlich halten Nutzer auf Ethereum etwa 106.000 Dollar, auf dem XRP Ledger rund 15.000 Dollar, verteilt auf mehr als 69.000 Wallets. Ende Juni 2026 waren XRP Ledger und Ethereum fast gleichauf: 802 Millionen Dollar auf Ethereum und rund 796 Millionen auf dem XRP Ledger.

XRP vor politischer Weichenstellung: US-Senat entscheidet über Clarity Act

RLUSD startete am 17. Dezember 2024 unter einer Trust-Company-Charter des New York Department of Financial Services. Der XRP Ledger bietet niedrigere Gebühren und eine schnellere Abwicklung, unter anderem Ethereum DeFi-Liquidität, etwa für Anleger, die 10 Millionen Dollar in ein Kreditprotokoll geben.

Ripple meldete rund 16 Billionen Dollar Vorjahresvolumen. CEO Brad Garlinghouse erwartet 2026 mehr als eine Umsatzverdopplung, gestützt auf RLUSD-Partnerschaften mit BlackRock und BNY Mellon. Ripple Prime eröffnete einen Delta-One-Desk für Total-Return-Swaps auf Aktien, Indizes und digitale Vermögenswerte.

Am 15. September stimmt der US-Senat über den Clarity Act ab, nachdem der Bankenausschuss ihn mit 15 zu 9 Stimmen weiterleitete. Rechtschef Stuart Alderoty verwies auf eine Studie, wonach die Branche bis 2026 rund 232.000 US-Jobs schaffen könnte. Zinspolitik, Regulierung und Kapitalflüsse bestimmen die XRP-Kursentwicklung. Der Ripple-Kurs bleibt zwischen Druck und Nachfrage gefangen.