Politik

EU-Referendum: Island entscheidet sich gegen Brüssel – die Hintergründe

Am Samstag stimmten die Isländer darüber ab, ob sie bereit sind, die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union wieder aufzunehmen. Das Ergebnis ist ein „Nein, danke“ an Brüssel.
Autor
avtor
Leonora Marienlund Klint
31.08.2026 10:10
Aktualisiert: 31.08.2026 10:10
Lesezeit: 3 min
EU-Referendum: Island entscheidet sich gegen Brüssel – die Hintergründe
Das "Nein" im EU-Referendum ist eine Niederlage für Kristrún Frostadóttir, Ministerpräsidentin von Island. (Bild: dpa) Foto: Marco Di Marco

Im Folgenden:

  • Warum lehnt Island neue Beitrittsverhandlungen mit der EU ab?
  • Weshalb bedeutet das Ergebnis eine Niederlage für Islands Regierung?
  • Was sagen Marine Le Pen und Nigel Farage zum Ergebnis?

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Leonora Marienlund Klint

***

Leonora Marienlund Klint ist EU-Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern. Sie berichtet über europäische Politik, wirtschaftspolitische Entscheidungen in Brüssel und die strategische Rolle der EU im internationalen Umfeld.

 
 
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