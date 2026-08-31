Wirtschaft

Ifo-Umfrage: Deutsche Firmen bleiben bei Klimainvestitionen zurückhaltend

Der klimafreundliche Umbau der deutschen Wirtschaft erfordert erhebliche Investitionen. Eine Ifo-Umfrage zeigt jedoch, dass viele Unternehmen ihren Anteil für entsprechende Maßnahmen kaum steigern wollen. Wirtschaftliche Unsicherheit und internationale Risiken könnten erklären, weshalb der große Investitionsschub vorerst ausbleibt.