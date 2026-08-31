Wirtschaft

Ifo-Umfrage: Deutsche Firmen bleiben bei Klimainvestitionen zurückhaltend

Der klimafreundliche Umbau der deutschen Wirtschaft erfordert erhebliche Investitionen. Eine Ifo-Umfrage zeigt jedoch, dass viele Unternehmen ihren Anteil für entsprechende Maßnahmen kaum steigern wollen. Wirtschaftliche Unsicherheit und internationale Risiken könnten erklären, weshalb der große Investitionsschub vorerst ausbleibt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.08.2026 13:33
Lesezeit: 1 min
Ifo-Umfrage: Deutsche Firmen bleiben bei Klimainvestitionen zurückhaltend
Klimaschutz bleibt für Unternehmen ein schwieriges Investitionsfeld. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum erhöhen deutsche Unternehmen ihre Klimainvestitionen kaum?
  • Welche Branche investiert besonders stark in den Klimaschutz?
  • Weshalb könnte die internationale Wettbewerbsfähigkeit Investitionen bremsen?

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