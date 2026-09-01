Finanzen

Bitcoin-Prognose 2029: Wall Street hält 300.000 US-Dollar für den Bitcoin-Kurs für möglich

Steigende Renditen am Anleihemarkt, hohe Staatsschulden und neue Eingriffe der US-Regierung lassen Anleger wieder nach Alternativen suchen. Bitcoin profitiert von der Sorge vor einer Entwertung des Geldes. Eine neue Bitcoin-Prognose von Bernstein sieht den Kurs bis 2029 sogar bei 300.000 US-Dollar.