Technologie

Hohe Preise, große Hoffnungen: Wie Foldables Smartphone-Innovationen prägen

Der Smartphone-Markt sucht seit Jahren nach dem nächsten großen Sprung. Samsung glaubt, ihn in faltbaren Geräten und KI gefunden zu haben. Doch die neuen Foldables kosten weit über 1.000 Euro, bleiben vorerst ein Premiumprodukt und stellen die entscheidende Frage: Reicht neue Technik aus, damit Kunden wieder häufiger aufrüsten?
Autor
avtor
Alex Meehan
31.08.2026 17:00
Lesezeit: 11 min
Hohe Preise, große Hoffnungen: Wie Foldables Smartphone-Innovationen prägen
Werden Foldables der neue Trend bei Smartphones? (Bild: Samsung)

Im Folgenden:

  • Warum Foldables trotz geringer Stückzahlen bereits zehn Prozent des weltweiten Marktwertes ausmachen.
  • Wie Apple mit einem faltbaren iPhone sinkende Absatzzahlen durch höhere Preise ausgleichen will.
  • Welche Preisbarrieren einer breiten Marktdurchdringung von Foldables derzeit noch im Weg stehen.

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Alex Meehan

***

Von faltbaren Smartphones bis zu Künstlicher Intelligenz: Alex Meehan verfolgt bei der Business Post die großen Technologietrends. Sein Gastbeitrag für die DWN erweitert die Berichterstattung um den Blick eines irischen Bonnier-Schwesterunternehmens, mit dem DWN eng zusammenarbeitet.

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