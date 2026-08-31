Technologie

Hohe Preise, große Hoffnungen: Wie Foldables Smartphone-Innovationen prägen

Der Smartphone-Markt sucht seit Jahren nach dem nächsten großen Sprung. Samsung glaubt, ihn in faltbaren Geräten und KI gefunden zu haben. Doch die neuen Foldables kosten weit über 1.000 Euro, bleiben vorerst ein Premiumprodukt und stellen die entscheidende Frage: Reicht neue Technik aus, damit Kunden wieder häufiger aufrüsten?