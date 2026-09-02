Wirtschaft

Kaffeepreis: Neue EU-Regeln könnten Kaffee drastisch verteuern

Bis zu 332 Prozent mehr für Kaffee: Ein EU-Szenario zeichnet ein drastisches Bild für Europas Kaffeetrinker. Doch während neue Vorschriften die Kosten erhöhen könnten, lauert die größere Gefahr andernorts. Wetterextreme in Brasilien und Vietnam, knappe Lieferketten und steigende regulatorische Belastungen entscheiden darüber, wie teuer die tägliche Tasse künftig wird.
Autor
avtor
Lukasz Rawa
02.09.2026 05:34
Lesezeit: 16 min
Kaffeepreis: Neue EU-Regeln könnten Kaffee drastisch verteuern
Bis zu 332 Prozent mehr für Kaffee? Das Extremmodell ist unwahrscheinlich. (Bild: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum der Kaffeepreis im Extremfall um 332 Prozent steigen könnte.
  • Welche neuen EU-Regeln den europäischen Kaffeemarkt unter Druck setzen.
  • Warum Brasilien und Vietnam für Europas Kaffeeversorgung entscheidend sind.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Lukasz Rawa

***

Łukasz Rawa beschreibt seit über einem Jahrzehnt die Welt aus der Perspektive von Handelsketten, der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie der HoReCa-Branche. Bei Puls Biznesu analysiert er seit 2024 laufend Trends und Veränderungen in diesen Sektoren. In seiner Freizeit fotografiert er wilde Natur, schaut britische Krimis und genießt die japanische Küche.

Schwedischer Konzern übernimmt deutsche Sportmarken
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Schwedischer Konzern übernimmt deutsche Sportmarken
02.09.2026

Der Sportartikelhersteller Uhlsport aus Balingen auf der schwäbischen Alb rüstet zahlreiche Fußballteams aus. Jetzt greift ein...

Kaffeepreis: Neue EU-Regeln könnten Kaffee drastisch verteuern
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kaffeepreis: Neue EU-Regeln könnten Kaffee drastisch verteuern
02.09.2026

Bis zu 332 Prozent mehr für Kaffee: Ein EU-Szenario zeichnet ein drastisches Bild für Europas Kaffeetrinker. Doch während neue...

US-Marktbericht: Globaler Anleiheausverkauf drückt US-Aktien ins Minus
DWN
Finanzen
Finanzen US-Marktbericht: Globaler Anleiheausverkauf drückt US-Aktien ins Minus
01.09.2026

Erfahren Sie, welche Faktoren die Wall Street belasten und warum Tech-Aktien jetzt besonders im Fokus stehen.

EU-Regel zwingt Ritter Sport zum Überkleben
DWN
Unternehmen
Unternehmen EU-Regel zwingt Ritter Sport zum Überkleben
01.09.2026

Wegen neuer EU-Vorgaben muss Ritter Sport alte Verpackungen mit Stickern überkleben. Was sich für Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt...

Europa unter Druck: Experte warnt vor gefährlicher Doppelkonfrontation
DWN
Politik
Politik Europa unter Druck: Experte warnt vor gefährlicher Doppelkonfrontation
01.09.2026

Europa gerät von mehreren Seiten gleichzeitig unter Druck. China verschärft den Handelskonflikt, Russland könnte den Krieg weiter...

Mieter in Angst: Die Furcht vor dem Wohnungsverlust
DWN
Immobilien
Immobilien Mieter in Angst: Die Furcht vor dem Wohnungsverlust
01.09.2026

Die Wohnkosten steigen, und immer mehr Mieter fürchten, ihre Wohnung bald nicht mehr bezahlen zu können. Der Mieterbund fordert...

China: Solar schlägt Kohle, doch Ausbau verliert an Tempo
DWN
Technologie
Technologie China: Solar schlägt Kohle, doch Ausbau verliert an Tempo
01.09.2026

China ist Weltmeister beim Ausbau der Solarenergie. Doch das Land gilt zugleich als großer Klimasünder und will nicht von der Kohle...

Berichte: Regierung sieht Russland hinter Drohnen-Vorfall
DWN
Politik
Politik Berichte: Regierung sieht Russland hinter Drohnen-Vorfall
01.09.2026

Der Verdacht wiegt schwer: Die Bundesregierung macht offenbar einen russischen Geheimdienst für den versuchten Drohnenanschlag am...