Politik

Die Verlierer der Hormus-Krise: Wie viel mehr zahlt die EU für fossile Energieimporte?

Die Krise um die Straße von Hormus hat fossile Energie weltweit verteuert. Besonders hart trifft es laut CREA die Europäische Union: Bei nahezu unveränderten Importmengen musste sie von März bis August rund 46 Milliarden Euro mehr zahlen.