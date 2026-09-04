Wirtschaft

Xiaomi-Autos: Elektro-Offensive startet 2027 in Deutschland

Xiaomi bereitet den Einstieg in den europäischen Automarkt vor. Der chinesische Elektronikkonzern will seine Elektroautos ab 2027 in Deutschland und weiteren Ländern verkaufen. Auf der IFA in Berlin wurden dafür erste Partnerschaften mit deutschen Autohandelsgruppen vereinbart.