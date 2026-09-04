Finanzen

Kommentar Der September-Fluch: Sollten Anleger davor Angst haben?

Der September hat am Aktienmarkt einen schlechten Ruf. Historisch ist er für US-Aktien der schwächste Monat des Jahres. Auch verschiedene finanzielle Unglücke sind in dieser Zeit keine Seltenheit. Deshalb könnte es so wirken, als sei der September für Anleger eine Zeit, in der man das Geld besser in der Tasche behält. Doch hat ein solches Warnsignal wirklich eine Grundlage?