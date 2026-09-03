Finanzen

US-Marktbericht: US-Aktien legen zu, während sich die Renditen von Staatsanleihen stabilisieren

Erfahren Sie, welche überraschenden Entwicklungen die US-Märkte beflügelt haben und welche Sektoren jetzt besonders im Rampenlicht stehen.
Autor
Bonnier Investor
03.09.2026 22:21
Lesezeit: 2 min
US-Marktbericht: US-Aktien legen zu, während sich die Renditen von Staatsanleihen stabilisieren
An den US-Börsen spiegeln sich wirtschaftliche Erwartungen und geopolitische Trends. (Foto: stockinasia/iStock) Foto: stockinasia/iStock

Zins-Hoffnungen beflügeln die US-Märkte

US-Aktien verzeichneten heute weitere Gewinne, da die Anleiherenditen fielen und Fed-Gouverneur Christopher Waller seine Bereitschaft erklärte, eine Beibehaltung der Zinssätze zu unterstützen.

Der S&P 500 legte um 1,06 Prozent auf 7.747,71 Punkte zu; der Dow Jones Industrial Average gewann 1,18 Prozent und hielt sich den zweiten Tag in Folge über der Marke von 53.000 Punkten, während der technologielastige Nasdaq bis zum Börsenschluss um 1,4 Prozent zulegte.

Waller sagte, er tendiere gegen eine Zinserhöhung im September; sollte die Inflation jedoch „heiß ausfallen“, würde er eine Anhebung der Zinsen in Betracht ziehen.

Der Preis für Brent-Rohöl lag vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts zwischen den USA und dem Iran zuletzt bei 95,766 US-Dollar.

Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihen stabilisierte sich leicht bei 4,77 Prozent.

Krypto-Rallye und Einzelaktien im Fokus

Der S&P 500 wurde von der Handelsplattform Robinhood und der Kryptobörse Coinbase nach oben gezogen, die im Zuge eines sprunghaften Anstiegs des Bitcoin-Kurses – dieser legte am Donnerstag um bis zu 5,54 Prozent zu und notierte auf Höchstständen von bis zu 81.589,10 Dollar (70.155,20 €) – um 16,57 bzw. 10,14 Prozent zulegten.

Das Daten- und Softwareunternehmen Palantir erholte sich am Donnerstag und legte um 7,71 Prozent zu, nachdem es den Handel am Mittwoch noch mit einem Minus von 5,81 Prozent beendet hatte.

Das Telekommunikationsunternehmen Ciena gehörte zu den Verlierern im S&P 500 und verzeichnete bis zum Börsenschluss ein Minus von 10,88 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt hatte.

Das Biotech-Unternehmen Moderna verlor am Donnerstag 1,94 Prozent.

Tech-Giganten und spektakuläre Übernahmen

Salesforce und Microsoft gehörten zu den Gewinnern im Dow Jones und legten um 2,92 beziehungsweise 2,68 Prozent zu.

Nvidia verzeichnete bis zum Handelsschluss am Donnerstag ein Plus von 1,80 Prozent, nachdem bekannt gegeben worden war, dass sich das Unternehmen auf die Übernahme des KI-Start-ups Hugging Face im Rahmen eines Deals im Wert von rund 13 Milliarden US-Dollar geeinigt hat.

„Das Unternehmen rückt nun näher an die gesamte KI-Lieferkette heran: Rechenleistung, Modelle, Datensätze und Entwickler-Workflows“, schrieb Jeff Pollard, Analyst bei Forrester Research, in einem Kommentar.

McDonald's und Walt Disney gehörten zu den Verlierern im Dow Jones und gaben 0,51 Prozent bzw. 0,75 Prozent nach.

Der technologielastige Nasdaq wurde von dem Solartechnikunternehmen Sunpower nach oben gezogen. Die Aktie schoss um 58,21 Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es im Rahmen einer privaten Aktienplatzierung 26,2 Millionen US-Dollar aufgenommen hat. Diese wurde hauptsächlich von Investoren der Sand Hill Road – der „Wall Street“ des Silicon Valley – finanziert.

Der Autobauer Polestar gehörte zu den Verlierern an der Nasdaq und büßte 28,02 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 vorgelegt hatte.

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