Politik

AfD-Spitzenkandidat Sachsen-Anhalt: Ulrich Siegmund will nur mit absoluter Mehrheit regieren

Die AfD geht in Sachsen-Anhalt mit großen Ambitionen in den Wahlkampf. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund erklärt, wann er Regierungschef werden will, und rechnet mit seinen politischen Gegnern ab. Seine Strategie wirft jedoch entscheidende Fragen auf.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.09.2026 09:32
Aktualisiert: 04.09.2026 09:32
Lesezeit: 2 min
AfD-Spitzenkandidat Sachsen-Anhalt: Ulrich Siegmund will nur mit absoluter Mehrheit regieren
Allein regieren oder verzichten: AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund formuliert klare Bedingungen. (Bild: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum will Siegmund nur mit absoluter Mehrheit regieren?
  • Welche Bedingung stellt der AfD-Kandidat für eine Regierungsübernahme?
  • Wo erkennt Siegmund die größten Probleme Sachsen-Anhalts?

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