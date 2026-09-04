Politik

AfD-Spitzenkandidat Sachsen-Anhalt: Ulrich Siegmund will nur mit absoluter Mehrheit regieren

Die AfD geht in Sachsen-Anhalt mit großen Ambitionen in den Wahlkampf. Spitzenkandidat Ulrich Siegmund erklärt, wann er Regierungschef werden will, und rechnet mit seinen politischen Gegnern ab. Seine Strategie wirft jedoch entscheidende Fragen auf.