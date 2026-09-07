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Zu schwer und schwer zu löschen: Carrefour sperrt E-Autos aus

Fahrer von Elektroautos dürfen ihre Fahrzeuge in Belgien nicht mehr auf einem der 18 Parkplätze abstellen, die auf den Dächern von Carrefour-Geschäften eingerichtet sind. Doch weder Experten noch Betreiber mehrstöckiger Parkhäuser sehen bislang Gefahren, die ähnliche Beschränkungen rechtfertigen würden.