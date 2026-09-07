Technologie

Datenleck in Berliner Verwaltung: Scharfe Kritik an Krisenmanagement und Transparenz

Nach dem Cyberangriff auf die Berliner Verwaltung üben Experten deutliche Kritik an der bisherigen Informationspolitik. Während die genaue Auswertung des abgeflossenen Datenmaterials noch Wochen in Anspruch nehmen dürfte, wächst auch der politische Druck auf den Senat massiv.