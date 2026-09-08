Politik

Aufregung in Russland: Putin lässt wählen

Russland bereitet sich auf die Duma-Wahlen vor. Unser dänischer Korrespondent beobachtet dies mit Spannung - schließlich stimmen die Russen innerhalb ihrer beschränkten Möglichkeiten auch über den Ukraine-Krieg und seine Folgen ab.
Autor
avtor
Flemming Splidsboel
08.09.2026 08:51
Lesezeit: 8 min
Aufregung in Russland: Putin lässt wählen
Wladimir Putin und Ella Pamfilowa, Leiterin der Zentralen Wahlkommission Russlands. Wie stark ist der Gegenwind in Russland wirklich? (Bild: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa) Foto: Mikhail Metzel

Im Folgenden:

  • Warum der Kreml die oppositionelle Jabloko-Partei von der bevorstehenden Wahl ausschließt.
  • Wie die gesteuerte Opposition den wachsenden Unmut in der russischen Bevölkerung auffangen soll.
  • Was staatliche russische Umfragen über die tatsächliche Stimmung im Land offenbaren.

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Flemming Splidsboel

***

Als Kommentator befasst sich Flemming Splidsboel mit Russland, der Ukraine, neuen Technologien und hybriden Bedrohungen. Der frühere Forschungschef der dänischen Verteidigungsakademie bringt für die DWN eine sicherheitspolitische Perspektive aus Dänemark ein.

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