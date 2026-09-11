US-Börsenbericht: Handel schließt trotz heißgelaufener Inflationsdaten im grünen Bereich

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Unerwartete Gewinne trotz Inflationssorgen

Es war ein Tag, der bei US-Marktbeobachtern für Stirnrunzeln sorgte, da die Aktien trotz heißgelaufener Inflationsdaten und steigender Anleiherenditen leicht zulegten.

Der Verbraucherpreisindex für August zeigte, dass die Inflation in diesem Monat auf 3,4 Prozent kletterte und damit deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve lag.

Dieses Ergebnis macht eine Zinserhöhung der Fed am Mittwoch wahrscheinlicher.

Auch die Ölpreise blieben auf hohem Niveau und lagen im späten Handel bei rund 100 Dollar pro Barrel, da der Nahostkonflikt keine Anzeichen einer Entspannung zeigte. Die Renditen richtungsweisender US-Staatsanleihen näherten sich der psychologisch wichtigen 5-Prozent-Marke, nachdem sie in dieser Woche um 20 Basispunkte gestiegen waren.

All dies sollte eigentlich darauf hindeuten, dass sich die Anleger von Aktien abwenden. Stattdessen schlossen alle wichtigen Indizes im Plus.

Zinsgewissheit bringt Erleichterung an die Börse

Der Dow Jones Industrial Average schloss 0,98 Prozent höher, der S&P 500 legte um 0,86 Prozent zu und der Nasdaq Composite stieg um 0,96 Prozent.

Damit beendeten sie eine viertägige Verlustserie.

David Wagner, Leiter des Bereichs Aktien bei Aptus Capital Advisors, erklärte, der Grund dafür sei, dass der Inflationsbericht die Unsicherheit beendet habe.

„Die reflexartige Reaktion wäre wohl: ‚Hey, der Verbraucherpreisindex ist etwas heißer ausgefallen, der Markt könnte sich noch ein wenig weiter zurückziehen‘, aber für mich fühlt es sich so an, als sei eine Zinserhöhung im September nun klar signalisiert“, sagte er laut einem Bericht der US-Finanznachrichten-Website Barron’s.

Tech-Werte führen die Gewinnerliste an

Die Spitzenreiter im S&P 500 am Freitag waren die Computerhersteller Hewlett Packard mit einem Plus von 12,42 Prozent auf 62,08 Dollar, Dell Technologies mit einem Zuwachs von 11,92 Prozent auf 567 Dollar und HP mit einem Plus von 8,39 Prozent auf 35,48 Dollar.

Am anderen Ende der Tabelle verloren Seagate Technology Holdings 3,73 Prozent auf 830,17 Dollar, Sandisk fiel um 3,5 Prozent auf 1.633,35 Dollar und Albemarle verzeichnete ein Minus von 3,39 Prozent auf 117,57 Dollar.