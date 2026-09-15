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Rekord: 100.000 Kunden bestellen den neuen BMW iX3

Der neue BMW iX3 entwickelt sich in Europa zum Verkaufserfolg und erreicht bereits 100.000 Bestellungen. Damit legt das erste Modell der Neuen Klasse einen Rekordstart hin und zeigt, wie stark die Nachfrage nach Elektroautos innerhalb der BMW-Modellpalette ist.