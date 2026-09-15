Politik

Kohle erlebt Comeback durch Trumps Iran-Krieg

Nach den Prognosen der IEA aus dem vergangenen Jahr hätte das Wachstum des globalen Kohleverbrauchs in diesem Jahr zum Stillstand kommen und anschließend nach unten drehen sollen. Doch Trumps Krieg in Iran hat das verhindert. Wie lauten die neuen Prognosen?