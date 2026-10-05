Tankrabatt verpufft teilweise: Spritpreise ziehen nach Steuersenkung wieder an

Der erste Preisrutsch war deutlich – aber kleiner als die Steuerentlastung

Die Bundesregierung hat die Energiesteuer auf Benzin und Diesel zum 1. Oktober befristet bis Jahresende gesenkt. Einschließlich Mehrwertsteuer entspricht die Entlastung rechnerisch rund 16,7 Cent je Liter.

Am ersten Tag nach Inkrafttreten sank der bundesweite Durchschnittspreis laut ADAC bei Super E10 um rund 14,5 Cent und bei Diesel um rund 15,2 Cent. Damit kam ein großer Teil der Entlastung zunächst an den Zapfsäulen an – allerdings nicht vollständig. Bereits am folgenden Morgen bewegten sich die Preise wieder nach oben. Nach Angaben des ADAC verteuerte sich Super E10 um 3,6 Cent auf durchschnittlich 2,098 Euro je Liter, Diesel um 3,9 Cent auf 2,248 Euro. Das zeigen auch Zahlen des Online-Informationsportals tankerkoenig.de. Damit wurde ein Teil des ersten Preisrückgangs unmittelbar wieder aufgezehrt.

Warum der Tankrabatt nicht eins zu eins sichtbar bleibt

Eine Steuersenkung bedeutet nicht, dass Kraftstoffpreise anschließend dauerhaft exakt um denselben Betrag niedriger liegen. Tankstellenpreise entstehen aus mehreren Komponenten: Rohölpreis, Wechselkurs, Raffineriekosten, Transport, Einkaufspreise, Steuern und Margen wirken gleichzeitig.

Hinzu kommt, dass Tankstellen ihre Preise im Tagesverlauf mehrfach ändern. Deshalb lässt sich die Wirkung der Steuerentlastung nicht zuverlässig an einem einzelnen Zeitpunkt ablesen. Der ADAC hatte bereits vor dem Start des Tankrabatts gefordert, dass die Senkung vollständig an die Verbraucher weitergegeben werden müsse. Ende September kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Wochenmittel noch rund 2,258 Euro, Diesel rund 2,409 Euro.

Dass die Preise nach dem ersten deutlichen Rückgang wieder etwas steigen, ist deshalb nicht automatisch ein Beleg dafür, dass die Entlastung einbehalten wird. Entscheidend ist, wie sich die Preise über mehrere Tage entwickeln – insbesondere im Verhältnis zu Rohöl- und Großhandelspreisen.

Dieselpreis bleibt für viele Haushalte besonders hoch

Trotz der Steuersenkung bleibt Kraftstoff ein erheblicher Kostenfaktor. Aktuelle Marktdaten zeigen, dass Diesel bundesweit weiterhin deutlich über zwei Euro je Liter kostet. Am frühen Morgen des 5. Oktober lag der Median laut Marktpreisdaten bei rund 2,22 Euro.

Das trifft vor allem Pendler, Handwerker und Unternehmen mit hohen Fahrleistungen. Wer täglich auf das Auto angewiesen ist, spürt selbst kleinere Preisunterschiede über den Monat deutlich. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern entsprechen zehn Cent Preisunterschied bereits fünf Euro. Wer zweimal im Monat tankt, zahlt damit zehn Euro mehr oder weniger – ohne sein Fahrverhalten zu verändern.

Spritpreise: Die Uhrzeit kann fast so wichtig sein wie der Tankrabatt

Neben dem Standort spielt auch der Zeitpunkt des Tankens eine Rolle. Kraftstoffpreise schwanken im Tagesverlauf erheblich. Der ADAC empfiehlt Autofahrern deshalb, Preise vor dem Tanken zu vergleichen und günstige Zeitfenster zu nutzen.

Gerade bei einem hohen Ausgangsniveau kann die Kombination aus Steuerentlastung, günstiger Tankstelle und passendem Zeitpunkt mehr ausmachen als die reine staatliche Maßnahme allein. Für Verbraucher bedeutet das allerdings auch: Die versprochene Entlastung ist weniger einfach zu erkennen. Wer morgens an einer teuren Tankstelle tankt, kann trotz Tankrabatt mehr bezahlen als jemand, der später am Tag Preise vergleicht.

Politisch zählt am Ende die tatsächliche Entlastung

Die Maßnahme soll Haushalte angesichts hoher Mobilitätskosten kurzfristig entlasten. Ob sie politisch als Erfolg gilt, hängt jedoch nicht vom rechnerischen Steuersatz ab, sondern vom Preis, den Autofahrer tatsächlich an der Säule bezahlen.

Bleiben Rohölpreise stabil oder fallen sogar, während die Tankstellenpreise wieder kräftig steigen, dürfte die Frage nach der Weitergabe der Entlastung schnell an Bedeutung gewinnen. Der Wettbewerb zwischen den Tankstellen spielt dabei eine zentrale Rolle.

Für Verbraucher empfiehlt sich deshalb ein nüchterner Blick auf die Entwicklung der kommenden Tage. Der Tankrabatt ist sichtbar – aber er garantiert keinen festen Preisnachlass zu jeder Uhrzeit und an jeder Tankstelle. Weiterlesen E-Auto-Prämie erreicht 100.000 Antragsteller: Wer von der Förderung profitiert

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Fazit: Der Tankrabatt hilft, aber der Wettbewerb entscheidet

Der Tankrabatt entlastet Autofahrer, aber nicht automatisch in voller Höhe und nicht zu jedem Zeitpunkt. Entscheidend ist, wie schnell die Steuersenkung im Wettbewerb an den Zapfsäulen ankommt und wie sich Ölpreis, Beschaffungskosten und Tagespreise entwickeln. Für Haushalte bleibt deshalb der Vergleich besonders wichtig. Wer flexibel ist, kann zusätzlich über die Tankzeit sparen. Politisch wird der Erfolg der Maßnahme daran gemessen werden, ob die Entlastung dauerhaft bei den Verbrauchern landet. Steigen die Preise trotz stabiler Rohölkosten wieder deutlich, dürfte die Debatte über Markttransparenz und Weitergabe der Steuerentlastung schnell an Schärfe gewinnen – für Pendler und Unternehmen gleichermaßen.