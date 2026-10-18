Finanzen

Aktien kaufen: Der größte Fehler passiert lange vor dem ersten Aktienkauf

Welche Aktie soll ich kaufen? Für viele Börsenanfänger ist das die wichtigste Frage überhaupt. Dabei entscheidet sich oft schon viel früher, ob der Einstieg ins Investieren gelingt: bei Gebühren, Risikoregeln, Rücklagen und einem klaren persönlichen Plan.