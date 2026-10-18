Finanzen

Aktien kaufen: Der größte Fehler passiert lange vor dem ersten Aktienkauf

Welche Aktie soll ich kaufen? Für viele Börsenanfänger ist das die wichtigste Frage überhaupt. Dabei entscheidet sich oft schon viel früher, ob der Einstieg ins Investieren gelingt: bei Gebühren, Risikoregeln, Rücklagen und einem klaren persönlichen Plan.
Autor
avtor
Investor Felix
18.10.2026 12:18
Aktualisiert: 01.01.2030 11:21
Lesezeit: 13 min
Aktien kaufen: Der größte Fehler passiert lange vor dem ersten Aktienkauf
ETF, Einzelaktie oder abwarten? Warum Anfänger oft an der falschen Stelle beim Aktienkauf anfangen. (Bild: ChatGPT, DWN)

Im Folgenden:

  • Warum der größte Fehler von Börsenanfängern lange vor dem ersten Aktienkauf passiert.
  • Wie ein Notgroschen verhindert, dass Anleger ihre Investments bei Kursstürzen verkaufen müssen.
  • Weshalb sich der Einstieg an der Börse auch mit Kleinstbeträgen zum Lernen lohnt.

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