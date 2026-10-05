US-Börsen: 5 Chip-Aktien, die Sie haben müssen – Bitcoin-Kurs mit großem Potenzial

Ausblick auf Zinsentscheidungen und Quartalszahlen

Trotz teurerer Anleihen, Krieg und hohen Energiepreisen ist der S & P 500 dieses Jahr noch immer fast 13 Prozent höher. Die Geschichte gibt Anlegern für das letzte Quartal jedoch einige Hoffnung: In Jahren mit Zwischenwahlen hat der Schlüsselindex seit 1950 in den letzten drei Monaten des Jahres im Durchschnitt 6,4 Prozent zugelegt.

Nächste Woche steht vor allem die Fed im Mittelpunkt. Am Mittwoch werden die Protokolle der Septembersitzung veröffentlicht, auf der die US-Zentralbank zum ersten Mal seit drei Jahren die Zinsen erhöht hat. Anleger werden nach Hinweisen suchen, ob die nächste Erhöhung bereits im Oktober oder erst später folgen wird. Gleichzeitig beginnt langsam die Saison der Unternehmensergebnisse: Unter den größeren Unternehmen werden Pepsi und Delta Air Lines berichten, eine Woche später folgen die großen amerikanischen Banken.

Die Erwartungen sind hoch. Die Gewinne der Unternehmen aus dem S & P 500 sollen im dritten Quartal mehr als 30 Prozent höher liegen als ein Jahr zuvor.

Wöchentliche Kursveränderungen:

SBI TOP: –0,95 Prozent

S & P 500: –0,27 Prozent

Nasdaq: +0,45 Prozent

Dow Jones: –1,26 Prozent

MSCI World: –0,64 Prozent

Eurostoxx 600: –0,93 Prozent

Gold (Unze): –3,40 Prozent (4.140 Dollar)

Bitcoin: +0,50 Prozent (84.516 Dollar)

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Christian Stracke: Renditen steigen nicht wegen ausbrechender Inflation

Der Präsident des Anleiheriesen PIMCO, Christian Stracke, glaubt, dass der Anstieg der Renditen von Staatsanleihen nicht auf die Angst vor unkontrollierter Inflation zurückzuführen ist. Seiner Meinung nach ist der wichtigere Grund die starke Erhöhung des Kapital- bzw. Schuldenangebots.

Als Beispiel führt er Micron an. Der Speicherchip-Hersteller hat hohe Pläne für Kapitalausgaben vorgestellt, und auch andere Unternehmen, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind, verschulden sich ähnlich. Um die enormen Investitionen zu finanzieren, kommen immer mehr neue Anleihen auf den Markt.

„Das Ganze ist vor allem eine Frage von Angebot und Nachfrage nach Kapital und viel weniger die Angst vor einem unkontrollierten Anstieg der Inflationserwartungen“, sagte Stracke gegenüber Bloomberg Television.

Auch die langfristigeren Inflationserwartungen bleiben relativ ruhig. Dieses Jahr halten sie sich bei rund 2,3 Prozent, was laut Stracke zeigt, dass Anleger noch immer an die Fähigkeit der Zentralbank glauben, die Inflation langfristig in den Griff zu bekommen.

„Das ist ein sehr gesunder Indikator für die aktuellen Finanzmärkte“, sagt er. Bild: ChatGPT

Scott Rubner: Das vierte Quartal ist die Zeit, Portfolios aufzufüllen

Der Leiter der Aktien- und Derivatestrategie bei Citadel Securities, Scott Rubner, glaubt, dass sich Kleinanleger nach der Abkühlung im September auf eine Rückkehr an den Aktienmarkt vorbereiten. Der Oktober kann zwar immer noch volatil sein, aber für ihn ist die Ausgangslage für einen erneuten Positionsaufbau deutlich besser als noch vor einem Monat.

„Der Markt tritt in das vierte Quartal mit einer saubereren Ausgangslage und mehr Platz für den erneuten Aufbau von Positionen ein“, sagte Rubner gegenüber Bloomberg.

Die Bedingungen haben sich vor allem wegen der weniger überfüllten Positionen institutioneller Anleger und der niedrigeren Aktienbewertungen verbessert. Das Aktiengeschäft fiel im September auf 94 Prozent des Durchschnitts der letzten Jahre, was der niedrigste Wert in diesem Jahr ist. Seit Juni hat sich die Aktivität um 26 Prozent verringert, der Handel mit Derivaten um etwa ein Drittel.

„Der September hat den Großteil des Rückgangs gebracht, den wir sehen wollten. Das vierte Quartal ist dem erneuten Auffüllen gewidmet“, sagt Rubner.

Bank of America: Diese fünf Chips müssen Sie im vierten Quartal haben

Analysten der Bank of America glauben, dass sich nach der Abkühlung im September wieder eine interessante Phase für Halbleiteraktien eröffnet. Ihre fünf Lieblingsnamen für das vierte Quartal sind Nvidia, Intel, Micron, Marvell und Lam Research.

Die Bank warnt, dass das vierte und erste Quartal in der Vergangenheit in der Regel die besten Perioden für Chips waren. Zwischen 2010 und 2025 hat der Sektor in diesen Perioden den Median des S&P 500 um etwa drei bis fünf Prozentpunkte übertroffen.

„Unsere Lieblingsauswahlen mit nahen Katalysatoren sind Nvidia, Intel, Micron, Marvell und Lam Research“, schrieben die Analysten. Bei Nvidia heben sie Aktienrückkäufe und GTC-Ereignisse hervor, bei Intel die Möglichkeit neuer Aufträge für die Chipproduktion, bei Micron den Beginn von Aktienrückkäufen, bei Marvell den bevorstehenden Analystentag und das Wachstum von XPUs, und bei Lam Research die Möglichkeit, Marktanteile bei Speicher- und Logikchip-Ausrüstungen zu gewinnen.

BofA hat zudem die Schätzung der Größe des Marktes für KI-Datenzentrumsinfrastruktur im Jahr 2030 von 1,8 auf 2,2 Billionen Dollar angehoben. Das bedeutet ein durchschnittliches jährliches Wachstum von etwa 40 Prozent. Bei der Bank geht man davon aus, dass die Ausweitung der agentenbasierten künstlichen Intelligenz, der Wettbewerb zwischen KI-Laboren und ein begrenztes Chipangebot weiterhin hohe Investitionen stützen werden.

Interessant ist auch die Bewertung: Der Index Philadelphia Semiconductor notiert laut ihren Daten bei etwa dem 21-fachen des erwarteten Gewinns, was etwa 12 Prozent unter dem Median seit Beginn der ChatGPT-Ära liegt.

Lacy Hunt: Die 30-jährige Wette auf Anleihen ist beendet

Der Ökonom Lacy Hunt und seine Kollegen bei Hoisington Investment Management haben mehr als drei Jahrzehnte auf steigende Preise für US-Staatsanleihen gesetzt. Heute ist ihr Portfolio fast unkenntlich: Nur die zehnjährige US-Staatsanleihe und ein kurzfristiges Schuldeninstrument sind darin verblieben.

Für einen Fonds, der jahrzehntelang von sinkenden Anleiherenditen profitierte, stellt dies einen großen Wendepunkt dar. Hunt sagt, dass der langjährige Bullenmarkt durch Globalisierung, einen Überschuss an Kapital und billige Energie gestützt wurde. Alle drei Faktoren hätten sich seiner Meinung nach umgekehrt.

Er räumt auch ein, dass sie den Wendepunkt nicht rechtzeitig erkannt haben.

„Es war sehr schwierig, denn das bedeutete, dass wir zu lange an unseren Wetten festgehalten haben“, sagte der 84-jährige Hunt gegenüber Bloomberg.

Das verwaltete Vermögen des Unternehmens sank von rund fünf Milliarden Dollar im Jahr 2020 bis letztes Jahr auf unter zwei Milliarden. Die diesjährige Umstrukturierung des Portfolios half ihnen, einen Teil der Verluste beim jüngsten Anleihenverkauf zu vermeiden.

Eine schnelle Verbesserung erwartet Hunt nicht.

„Ich glaube, wir befinden uns erst in einer frühen Phase einer deutlichen weiteren Beschleunigung der Inflation. Die Fed hinkt hinterher“, warnt er. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

JPMorgan: Vor den Wahlen auf mehr Angst setzen

Strategen der größten US-Bank JPMorgan Chase warnen, dass die Volatilität an den Aktienmärkten vor den Zwischenwahlen im November stark zunehmen könnte. Bislang behandeln Anleger die Wahlen fast als „Nichtereignis“, aber bei der Bank geht man davon aus, dass sich dies ändern wird.

JPMorgan befürwortet daher ein Positionieren für einen Anstieg des VIX-Index, der oft auch als Angstindex bezeichnet wird.

„Wir befürworten ein Positionieren für einen höheren VIX vor dem Ereignis, da wir das Potenzial kennen, dass sich der VIX den historischen Schwankungsniveaus vor Wahlen nähert, insbesondere wenn sich auch andere wichtige makroökonomische Risiken verschärfen sollten“, sagen die Strategen.

Unter den anderen Risiken erwähnen sie Zinsen, Kraftstoffpreise und mögliche Erschütterungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Weiterlesen Verkehrte Welt: Griechen lehren die Deutschen Reformen, griechische Börse renditestärker als deutsche

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Citigroup: Bitcoin-Kurs hat noch rund 30 Prozent Spielraum für Wachstum

Analysten von Citigroup haben ihre 12-Monats-Prognosen für die beiden größten Kryptowährungen erhöht. Für den Bitcoin-Kurs erwarten sie nun einen Preis von 113.000 Dollar, was einem Wachstum von etwa 30 Prozent gegenüber den aktuellen Niveaus entspräche. Für Ether liegt das Ziel bei 3.028 Dollar bzw. bei einem Potenzial von etwa 11 Prozent.

Obwohl Citi beide Prognosen in ähnlichem Umfang erhöht hat, gibt es bei Ether nach dem jüngsten 53-prozentigen Sprung weniger Raum für weiteres Wachstum.

Das Hauptargument der Bank sind die Kapitalflüsse. Das Vermögen in Krypto-ETFs sank bis Juli dieses Jahres um 5,8 Milliarden Dollar, danach kehrte sich der Trend um. Bis Mitte September folgten rund 800 Millionen Dollar an Nettozuflüssen.

Bei Citigroup werden diese Flüsse als „langsamere, aber klebrigere“ beschrieben. Ihre optimistische Prognose ist daher eher dem BTC-Kurs als dem Ether zugeneigt, da Bitcoin viel enger mit der Nachfrage der Anleger über Krypto-ETFs verbunden ist.