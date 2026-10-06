Politik

BSW will AfD-Mann zum Landtagspräsidenten machen

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit fast 44 Prozent der Stimmen gewonnen und will nun auch den Parlamentspräsidenten stellen. Dabei könnte ausgerechnet das BSW helfen – und damit den Weg für eine Zusammenarbeit ebnen, die weit über die Personalentscheidung hinausreicht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.10.2026 09:04
Lesezeit: 2 min
BSW will AfD-Mann zum Landtagspräsidenten machen
"Das BSW beendet die Brandmauer-Idiotie!", sagt Sahra Wagenknecht (BSW). (Bild: dpa) Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum die AfD in Sachsen-Anhalt jetzt nach dem höchsten Parlamentsamt greift.
  • Wie Sahra Wagenknecht die Unterstützung für den AfD-Kandidaten Tobias Rausch begründet.
  • Welche Rolle das BSW bei der Wahl des Landtagspräsidenten spielt.

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