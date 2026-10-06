Politik

BSW will AfD-Mann zum Landtagspräsidenten machen

Die AfD hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit fast 44 Prozent der Stimmen gewonnen und will nun auch den Parlamentspräsidenten stellen. Dabei könnte ausgerechnet das BSW helfen – und damit den Weg für eine Zusammenarbeit ebnen, die weit über die Personalentscheidung hinausreicht.