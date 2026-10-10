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Generation Z trifft auf Generation X: Wie ein Eiskaffee zum Karrierekiller werden kann

Ein Eiskaffee beim Bewerbungsgespräch sollte eigentlich keine große Sache sein. Doch für manche Personalverantwortliche verrät der Becher mehr über einen Bewerber, als diesem lieb sein dürfte. Eine Debatte aus den USA zeigt, wie unterschiedlich Generation Z und ihre künftigen Chefs über Respekt, Leistung und die Regeln am Arbeitsplatz denken. Dahinter steckt ein Konflikt, der weit über Kaffee hinausgeht.