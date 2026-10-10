Unternehmen

Generation Z trifft auf Generation X: Wie ein Eiskaffee zum Karrierekiller werden kann

Ein Eiskaffee beim Bewerbungsgespräch sollte eigentlich keine große Sache sein. Doch für manche Personalverantwortliche verrät der Becher mehr über einen Bewerber, als diesem lieb sein dürfte. Eine Debatte aus den USA zeigt, wie unterschiedlich Generation Z und ihre künftigen Chefs über Respekt, Leistung und die Regeln am Arbeitsplatz denken. Dahinter steckt ein Konflikt, der weit über Kaffee hinausgeht.
Autor
avtor
Iben Schmidt
10.10.2026 05:50
Aktualisiert: 11.10.2026 05:50
Lesezeit: 8 min
Generation Z trifft auf Generation X: Wie ein Eiskaffee zum Karrierekiller werden kann
Kann ein Eiskaffee die Karriere bremsen? (Bild: Gregor Tholl/dpa-Zentralbild/dpa) Foto: Gregor Tholl

Im Folgenden:

  • Warum ein Eiskaffee im Bewerbungsgespräch plötzlich zum Warnsignal werden kann.
  • Was der Streit über Eiskaffee über die Generation Z verrät.
  • Warum Führungskräfte alltägliches Verhalten ganz anders bewerten können als junge Bewerber.

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Iben Schmidt
Iben Schmidt ist Journalistin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten im Bonnier-Konzern, und schreibt für die DWN einen Gastbeitrag mit dänischer Perspektive auf Unternehmen, Arbeitswelt und Managementfragen.
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