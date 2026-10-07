Politik

Klimaschutz in armen Ländern: Deutschland zahlt weniger

Deutschland kürzt seine staatlichen Hilfen für den internationalen Klimaschutz deutlich und verfehlt ein selbst gestecktes Ziel. Während die Bundesregierung auf private Investitionen setzt, warnen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen vor wirtschaftlichen Folgekosten und einem Vertrauensverlust.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.10.2026 07:23
Lesezeit: 8 min
Klimaschutz in armen Ländern: Deutschland zahlt weniger
ARCHIV - 06.02.2026, Kenia, Nadunga: Kinder laufen über ein offenes Feld und tragen Wasser. Die Region Turkana ist regelmäßig von Dürren und Wasserknappheit betroffen. (Bild: dpa) Foto: Patrick Ngugi

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland sein Klimafinanzierungsziel für 2025 deutlich verfehlt.
  • Welche Milliardenbeträge die Bundesregierung für den internationalen Klimaschutz bereitstellt.
  • Wie stark die deutschen Klimahilfen gegenüber dem Vorjahr gesunken sind.

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