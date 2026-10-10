Finanzen

Revolut-Bank greift an: Dieser Fintech-Riese will Europas Banken überholen

Die Revolut-Bank wächst in einem Tempo, von dem klassische Geldhäuser nur träumen können: fast 70 Millionen Kunden, Milliardenbewertung und der Angriff auf 30 weitere Märkte. Nun will das Fintech auch im Kerngeschäft der Banken Fuß fassen. Ein möglicher Mega-Börsengang zeigt, wie groß der Herausforderer inzwischen geworden ist und warum Europas etablierte Institute Revolut kaum noch ignorieren können.