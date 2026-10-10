Finanzen

Revolut-Bank greift an: Dieser Fintech-Riese will Europas Banken überholen

Die Revolut-Bank wächst in einem Tempo, von dem klassische Geldhäuser nur träumen können: fast 70 Millionen Kunden, Milliardenbewertung und der Angriff auf 30 weitere Märkte. Nun will das Fintech auch im Kerngeschäft der Banken Fuß fassen. Ein möglicher Mega-Börsengang zeigt, wie groß der Herausforderer inzwischen geworden ist und warum Europas etablierte Institute Revolut kaum noch ignorieren können.
Autoren
Adam Hillerbrand Rune, Torbjörn Isacson
10.10.2026 13:53
Lesezeit: 9 min
Revolut-Bank greift an: Dieser Fintech-Riese will Europas Banken überholen
Revolut-Bank will zur globalen Finanzmacht werden. Neue Märkte, hohe Gewinne und eine Milliardenbewertung erhöhen den Druck auf Europas klassische Banken. (Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa) Foto: Monika Skolimowska

Im Folgenden:

  • Warum die Revolut-Bank inzwischen mehr als 100 Milliarden Euro wert ist.
  • Wie Revolut klassische Großbanken mit fast 70 Millionen Kunden herausfordert.
  • Warum ein Mega-Börsengang Europas Bankenbranche unter zusätzlichen Druck setzen könnte.

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