Kospi-Crash: Warum Südkoreas Chipaktien die Börsen erschüttern – was jetzt wichtig ist

Kospi-Index stürzt im laufenden Handel ab: Südkoreas Chipaktien erschüttern die Börsen

An den asiatischen Aktienmärkten hat sich am Donnerstag, dem 15. Oktober 2026, der Verkaufsdruck deutlich verschärft. Südkoreas Leitindex Kospi verlor im Handelsverlauf zeitweise rund acht Prozent. Die Kurse der Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix gaben nach übereinstimmenden Nachrichtenberichten um ungefähr neun beziehungsweise elf Prozent nach. Auch an den Börsen in Japan und Taiwan gerieten Technologieaktien unter Druck. Da der Handel in Seoul am Morgen deutscher Zeit noch lief, sind diese Angaben Momentaufnahmen und keine endgültigen Schlusskurse.

Die Verluste treffen einen Markt, der zuvor besonders stark von der Fantasie rund um künstliche Intelligenz profitiert hatte. Südkoreanische Unternehmen liefern Speicherchips, Komponenten und Ausrüstung für Rechenzentren und leistungsfähige KI-Systeme. Wenn Investoren Zweifel am Tempo weiterer Milliardeninvestitionen bekommen, werden Aktien dieser Zulieferer häufig überdurchschnittlich stark verkauft. Ein Kursrutsch ist allerdings noch kein Beleg dafür, dass die operative Nachfrage bereits eingebrochen wäre.

Warum eine Handelsunterbrechung wichtig ist

Bei einem so starken Absturz greifen an der Börse in Seoul Schutzmechanismen. Die Korea Exchange erläutert, dass die erste Stufe eines marktweiten Circuit Breakers bei einem Rückgang des Kospi um mehr als acht Prozent gegenüber dem Vortag ausgelöst werden kann, sofern diese Bedingung eine Minute anhält. Der Handel wird dann grundsätzlich für 20 Minuten unterbrochen. Berichte vom Donnerstag meldeten eine entsprechende Pause. Die Unterbrechung dient dazu, Anlegern Zeit zur Neuordnung ihrer Entscheidungen zu geben, und ist kein automatischer Schutz vor weiteren Verlusten.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem Index-Circuit-Breaker und einer kurzfristigen Aussetzung einzelner Titel. Die Börse kennt verschiedene Instrumente gegen außergewöhnliche Schwankungen. Dass ein Mechanismus aktiviert wird, sagt nichts darüber aus, ob die Kurse nach Wiederaufnahme des Handels steigen oder fallen. Für deutsche Anleger können derartige Unterbrechungen auch die Handelbarkeit von Fonds und Derivaten mit südkoreanischen Aktien beeinflussen.

US-Inflation verstärkt den Druck auf Technologiewerte

Zusätzliche Nervosität löste die am Mittwoch veröffentlichte Inflation in den USA aus. Nach der amtlichen Verbraucherpreisstatistik des US-Arbeitsministeriums stiegen die Verbraucherpreise im September gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im August. Gegenüber dem Vormonat legten die Preise saisonbereinigt um 0,6 Prozent zu. Die Benzinpreise stiegen allein im September um 9,1 Prozent. Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 20,4 Prozent.

Höhere Inflation kann die Erwartungen an eine lockerere Zinspolitik dämpfen und die Finanzierungskosten für wachstumsorientierte Unternehmen hoch halten. Gerade bei Aktien, deren Bewertung stark von weit in der Zukunft liegenden Gewinnen abhängt, wirken höhere Zinsannahmen belastend. Der heutige Absturz lässt sich aber nicht auf eine einzelne Kennzahl reduzieren. Zu den Risiken zählen außerdem große Kursgewinne im bisherigen KI-Boom, hohe Investitionsbudgets von Rechenzentrumsbetreibern und die Sorge vor wachsender Konkurrenz auf dem Speichermarkt.

Warum Samsung und SK Hynix besonders betroffen sind

Samsung und SK Hynix gehören zu den entscheidenden Herstellern von Speicherchips. Leistungsfähige KI-Beschleuniger benötigen schnellen Speicher mit hoher Bandbreite, kurz HBM. Entsprechend groß waren die Hoffnungen auf steigende Absatzmengen und Margen. Diese starke Erwartungshaltung macht die Bewertungen anfällig für Veränderungen im Marktumfeld.

Wie wichtig die Unterscheidung zwischen Geschäft und Börsenkurs ist, zeigt die offizielle Ergebnisvorschau von Samsung Electronics vom 8. Oktober. Der Konzern stellte für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 195 Billionen Won und einen operativen Gewinn von etwa 107,4 Billionen Won in Aussicht. Es handelt sich um vorläufige Unternehmenszahlen, nicht um einen testierten Jahresabschluss. Trotz dieser außergewöhnlich hohen Prognose geriet die Aktie im aktuellen Ausverkauf massiv unter Druck.

Die Kurse spiegeln nicht nur das heute erzielte Ergebnis, sondern auch Erwartungen an die Zukunft. Werden Wachstum und Bewertung zunehmend unterschiedlich eingeschätzt, können selbst Titel mit guten aktuellen Geschäftszahlen stark fallen. Für die deutschen Börsen ist das bedeutsam, weil zahlreiche Technologieunternehmen über Lieferketten, Ausrüstung und Finanzierung eng mit der asiatischen Chipindustrie verbunden sind. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Was der Kospi-Crash für Anleger in Deutschland bedeutet

Wer einen globalen Aktien-ETF besitzt, hält häufig indirekt auch südkoreanische Technologiewerte. Bei regionalen Asien- oder Schwellenländerfonds kann der Anteil deutlich höher sein. Die tatsächliche Belastung hängt vom jeweiligen Index, seiner Gewichtung und der Zusammensetzung des Fonds ab. Währungsschwankungen zwischen Won, US-Dollar und Euro können das Ergebnis zusätzlich verändern.

Der Kurseinbruch kann Kaufgelegenheiten schaffen, muss es aber nicht. Wer über einen Einstieg nachdenkt, sollte weniger auf einen einzelnen prozentualen Tagesverlust schauen als auf Gewinnprognosen, langfristige Nachfrage, Wettbewerbsposition und die eigene Risikotragfähigkeit. Besonders bei gehebelten Produkten und engen Stop-Loss-Marken können Marktaussetzungen und Kurslücken zu unerwarteten Ergebnissen führen.

Worauf die Märkte jetzt achten

Die nächsten Signale kommen aus den Quartalsberichten der Halbleiterkonzerne und den Investitionsplänen der großen Rechenzentrumsbetreiber. Daneben bleibt entscheidend, ob die US-Inflation anhaltend hoch bleibt und wie die Anleihemärkte darauf reagieren. Die weitere Kursentwicklung hängt zudem von Kapitalbewegungen internationaler Investoren ab.