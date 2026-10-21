US-Marktbericht: KI-Aktien erhalten Auftrieb nach positivem Auftakt der Berichtssaison

Starker Auftakt für KI- und Chipaktien

Die meisten KI- und Halbleiteraktien stiegen am Mittwoch, da besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse von SpaceX die Hoffnung auf eine positive bevorstehende Berichtssaison schürten.

AMD (+3,3 Prozent), SK Hynix (+2,5 Prozent) und Micron (+2 Prozent) gehörten zu den Hauptgewinnern, während ein VanEck-ETF, der Halbleiterunternehmen abbildet, um mehr als 1,8 Prozent zulegte.

SpaceX übertraf am Dienstag die Erwartungen beim Quartalsumsatz und -gewinn, getrieben von einem erheblichen Wachstum in seinen Geschäftsbereichen künstliche Intelligenz und Satelliteninternet. Das Unternehmen verbuchte für das im September endende Quartal einen Nettogewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar (3,9 Milliarden Euro) und lag damit deutlich über der durchschnittlichen Prognose der Analysten von 1,88 Milliarden US-Dollar.

Chief Executive Elon Musk deutete zudem eine Megafusion zwischen dem Raumfahrtunternehmen und dem Autobauer Tesla an – den beiden von ihm geleiteten Unternehmen –, was die größte Fusion aller Zeiten wäre.

„Halte ich das für eine gute Idee? Ja“, sagte Musk. Nachdem er zu bedenken gegeben hatte, dass es schwierig sein könnte, ausreichend Unterstützung von den Tesla-Aktionären zu erhalten, und dass sich noch kein Gremium auf Bedingungen geeinigt habe, bekräftigte er seine Unterstützung nicht nur einmal, sondern gleich zweimal.

Die Aktien von SpaceX beendeten den Handelstag mit einem Plus von 7,7 Prozent bei über 159 US-Dollar pro Aktie, während Tesla 3,4 Prozent höher bei 386 US-Dollar pro Aktie schloss.

Wall Street klettert auf neue Höchststände

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,69 Prozent und schloss bei 52.857,10 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 26.702,86 Punkten beendete.

Unterdessen kletterte der S&P 500 um 0,58 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 7.757,16 Punkten.

Die Renditen 10- und 30-jähriger US-Staatsanleihen zeigten sich mit 5,12 Prozent bzw. 5,41 Prozent nahezu unverändert.

Bewegung bei Einzelwerten und Branchenriesen

Skydance war mit einem Plus von über 10,2 Prozent der größte Gewinner im S&P 500, während Super Micro Computer um 9,7 Prozent melonierte, nachdem das Unternehmen für den Quartalsumsatz und die Gewinnspanne Ergebnisse über den Schätzungen der Wall Street prognostiziert hatte, gefolgt von EchoStar (+7,7 Prozent) und Datadog (+6,5 Prozent).

DexCom (-6,5 Prozent) und AT&T (-6,3 Prozent) gehörten ebenfalls zu den größten Verlierern, während Netflix nach enttäuschenden Quartalszahlen 5,3 Prozent einbüßte.

Booking Holdings, der Eigentümer der Reisebuchungsplattform Booking.com, gab um 3,4 Prozent nach, nachdem die Europäische Kommission mitgeteilt hatte, ein formelles Verfahren eingeleitet zu haben, um zu prüfen, ob die Plattform gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act) verstoßen hat.

Capital One verzeichnete Kursgewinne, nachdem das Unternehmen Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt hatte, die die Schätzungen übertrafen. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 2,4 Prozent.

Meta lag zum Handelsschluss vor der anstehenden Veröffentlichung der eigenen Quartalszahlen 0,4 Prozent im Plus. Dies geschah wenige Stunden, nachdem der Konzern in einem Verfahren wegen Verbrauchertäuschung zur Zahlung einer Zivilstrafe von 25 Milliarden US-Dollar an den US-Bundesstaat New Mexico verurteilt worden war.