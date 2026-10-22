Finanzen

US-Börsenbericht: CoreWeave und Sandisk im Tech-Ausverkauf schwer getroffen

Erfahren Sie, welche überraschenden Auslöser die Wall Street in Aufruhr versetzen und was das für die Märkte bedeutet.
Autor
Bonnier Investor
22.10.2026 22:03
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: CoreWeave und Sandisk im Tech-Ausverkauf schwer getroffen
Die Entwicklung der US-Börsen beeinflusst Investoren und Märkte weltweit. (Foto: ymgerman/iStock) Foto: ymgerman/iStock

Turbulenzen am US-Aktienmarkt

Ein Ausverkauf bei KI-, Technologie- und Halbleiterunternehmen hat die Wall Street am Donnerstag schwer getroffen. Auslöser waren Befürchtungen über die Pläne von Meta, die Investitionsausgaben nach der Zahlenvorlage weiter aufzustocken.

CoreWeave (-10 Prozent), Sandisk (-8,4 Prozent) und AMD (-8 Prozent) gehörten zu den am stärksten betroffenen Werten, während der technologielastige Nasdaq einen deutlichen Einbruch verzeichnete.

Auch Sorgen über eine Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten drückten die Aktienmärkte, während der Preis für Rohöl der Sorte Brent auf über 113 US-Dollar pro Barrel stieg.

Die Indizes im Detail

Der technologielastige Nasdaq Composite sackte um 2,6 Prozent ab, verlor mehr als 690 Punkte und schloss bei 26.008,86 Zählern, während der Dow Jones Industrial Average um 0,02 Prozent auf 52.866,85 Punkte stieg.

Unterdessen gab der S&P 500 um 1,21 Prozent nach und erreichte ein Rekordhoch von 7.663,39 Punkten.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sank um 1,5 Basispunkte auf 4,97 Prozent, während 30-jährige Papiere um 1,1 Basispunkte auf 5,29 Prozent nachgaben.

Ein VanEck-ETF, der Halbleiterunternehmen abbildet, verlor 6 Prozent, während auch Intel und SK Hynix einen turbulenten Handelstag erlebten und jeweils um 8 Prozent einbrachen.

Unternehmenszahlen bewegen die Kurse

Meta brach um 7 Prozent ein, nachdem CEO Mark Zuckerberg den Anlegern mitgeteilt hatte, dass das Unternehmen noch aggressiver auf künstliche Intelligenz (KI) setzen werde.

Obwohl Tesla am Mittwoch nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen im nachbörslichen Handel noch zugelegt hatte, gab die Aktie um 3 Prozent nach, da das Unternehmen seine Ausgabenpläne zurückschraubte – obwohl der Gewinn im dritten Quartal die Erwartungen übertraf.

Procter & Gamble kletterte um 5,5 Prozent nach oben, nachdem Umsatz und Gewinn die Schätzungen der Wall Street übertroffen hatten.

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