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US-Rüstungsfirma Covenant: Protest gegen Marschflugkörper-Produktion ab 2027 in Leipzig

Die US-Rüstungsfirma Covenant will in Leipzig Marschflugkörper herstellen. Der Standort soll weltweit die größte Basis für Europas Verteidigung werden. Im ersten Jahr sollen 1.000 Exemplare des Waffensystems "Anthem" produziert werden. 2028 werden bereits 5.000 Stück angestrebt. Unter den Geldgebern ist auch der Founders Found, bei dem Peter Thiel zu den Mitgründern zählt.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.10.2026 22:55
Lesezeit: 3 min
US-Rüstungsfirma Covenant: Protest gegen Marschflugkörper-Produktion ab 2027 in Leipzig
Teilnehmer protestieren gegen die Ansiedlung des US-Rüstungskonzerns Covenant der ab 2027 in Leipzig weitreichende Marschflugkörper produzieren will. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Willnow

US-Rüstungsfirma Covenant: Protest gegen Marschflugkörper-Produktion ab 2027 in Leipzig

Mehrere Hundert Menschen haben in Leipzig gegen die Ansiedlung der US-Rüstungsfirma Covenant demonstriert. Der Protest stand unter dem Motto "Keine Raketenfabrik in Leipzig". Die Organisatoren forderten den Stopp der Covenant-Ansiedlung im Norden der Stadt.

Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf rund 400. Sie sicherte den Aufzug im strömenden Regen ab. Ein dpa-Reporter berichtete, dass sich überwiegend junge Menschen an dem Protest beteiligten. Neben Fahnen und Symbolen linker Gruppierungen wurden auch Palästina-Flaggen in die Höhe gehalten.

Produktion von Marschflugkörpern ab 2027

Covenant hatte Anfang Oktober seine geplante Produktionshalle in Leipzig offiziell eröffnet. Dort soll ab 2027 der weitreichende Marschflugkörper Anthem hergestellt werden. Leipzig solle der weltgrößte Covenant-Standort werden, hieß es. Im ersten Jahr sollen 1.000 Exemplare des Waffensystems in Sachsens größter Stadt produziert werden. 2028 werden bereits 5.000 Stück angestrebt.

Die sächsische Landesregierung hat die Ansiedlung begrüßt. Freiheit und Wohlstand seien nicht ohne Sicherheit zu gewährleisten, hatte Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) bei der Eröffnung der Produktionsstätte gesagt. Die beste Sicherheit sei immer noch Abschreckung.

US-Rüstungsunternehmen öffnet Standort in Leipzig

Das US-Rüstungsunternehmen Covenant hat in Leipzig seine Produktionsstätte zur Herstellung weitreichender Marschflugkörper eröffnet. Die Fertigung des Waffensystems Anthem solle 2027 beginnen, sagte Firmenchef Michael Kaufman. Im ersten Jahr sollen 1.000 Stück in der sächsischen Stadt produziert werden. 2028 werden bereits 5.000 Exemplare angestrebt.

Leipzig werde der weltweit größte Standort von Covenant sein, sagte Kaufman. Von dort aus sollen europäische Kunden beliefert werden. In Zukunft sollen mehrere Hundert Menschen in der Produktion arbeiten. Das US-Unternehmen hat auch noch eine Fabrik in Dallas im US-Bundesstaat Texas sowie einen Standort in Israel.

Waffensysteme als Basis für europäische Verteidigung

Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Johannes Steiniger, betonte die Notwendigkeit der Abschreckung. "Der beste Marschflugkörper ist der, der niemals fliegen muss, aber fliegen kann", sagte er. Covenant investiere rund 250 Millionen Euro. Eine US-Firma helfe, die Basis für Europas Verteidigung zu bauen - das sei ein starkes politisches Zeichen.

Anthem kann einen 200 Kilogramm schweren Gefechtskopf tragen und hat laut Steiniger eine Reichweite von weit über 1.000 Kilometern. Der Marschflugkörper wird als Waffe für Präzisionsschläge tief im gegnerischen Gebiet (deep strike) bezeichnet.

In Leipzig werden die Flugkörper montiert. Die Bestückung mit Sprengstoff erfolgt nach Unternehmensangaben erst vor Ort bei den Kunden. Mit der angestrebten Jahresproduktion von 5.000 Stück würden Armeen in Europa in die Lage versetzt, signifikante Bestände aufzubauen, sagte der Staatssekretär.

Das Unternehmen will das Waffensystem deutlich günstiger anbieten als bislang auf dem Markt verfügbare Systeme. Covenant erklärt dazu, Anthem werde einen sechsstelligen Betrag kosten, also weniger als eine Million, während andere Waffensysteme dieser Art üblicherweise mehrere Millionen US-Dollar pro Stück kosten.

Kretschmer: Abschreckung ist die beste Sicherheit

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begrüßte die Ansiedlung des US-Unternehmens. «Wir sind in einer Zeit, in der wir uns sicher aufstellen müssen. Freiheit, Demokratie, Wohlstand geht nicht ohne Sicherheit. Und die beste Sicherheit ist immer noch die Abschreckung. Deswegen ist es gut, dass wir in diesem Bereich auch aktiv sind», sagte der CDU-Politiker.

Die Produktionshalle befindet sich im Leipziger Norden. Covenant hat eine bestehende Gewerbehalle angemietet. Vor Beginn der Produktion müssen die Behörden noch die Umwidmung der Lager- in eine Fertigungshalle genehmigen. Das sei aber eher eine Formalie, hieß es.

Covenant wurde erst 2024 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Washington D.C.. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in drei Finanzierungsrunden mehr als 250 Millionen US-Dollar (215 Millionen Euro) von Investoren eingeworben.

Unter den Geldgebern ist auch der Founders Found, bei dem Peter Thiel zu den Mitgründern zählt. Er ist bekannt für seine libertären und rechtskonservativen Positionen, seine Nähe zu US-Präsident Donald Trump und seine Kritik an liberalen Demokratien.

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