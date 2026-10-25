Finanzen

Wölfe der Wall Street: Zeit für vernachlässigte Aktien und den Energiesektor

Die Ergebnisse amerikanischer Unternehmen übertrumpfen die Marktstimmung deutlich, doch Sorgen über KI-Kosten trüben die Aussichten. Während Tech-Werte unter Druck geraten, rücken vernachlässigte Sektoren und der Energiesektor zunehmend in den Fokus von Investoren. Welche strategischen Verschiebungen sich an der Börse abzeichnen und wo die größten Chancen lauern.
Autor
avtor
Investor Felix
25.10.2026 18:00
Lesezeit: 4 min
Wölfe der Wall Street: Zeit für vernachlässigte Aktien und den Energiesektor
Bild: DogoraSun/iStock. Bearbeitung: DWN Foto: DogoraSun/iStock

Im Folgenden:

  • Warum vernachlässigte Aktien jetzt wieder an Attraktivität gewinnen.
  • Welche Gefahren einer neuen europäischen Schuldenkrise drohen.
  • Wie der KI-Boom den amerikanischen Energiesektor beflügelt.

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